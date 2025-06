Złoty traci na wartości po wyborach

PKW podała oficjalne wyniki wyborów w poniedziałek o godz. 8:30. Frekwencja w drugiej turze wyborów prezydenckich wyniosła 71,63 proc. Karol Nawrocki uzyskał 50,89 proc. głosów ważnych, a Rafał Trzaskowski otrzymał 49,11 proc. głosów ważnych. Zatem oficjalnie wiadomo, że prezydentem Polski zostaje Karol Nawrocki.

Jakie są kursy walut w powyborczy poniedziałkowy poranek? W poniedziałkowy poranek złoty osłabia się względem głównych walut. Na wartości zyskały zarówno dolar, euro, jak i funt brytyjski. Ruchy walut nie są jednak znaczące. W niedzielnych wyborach prezydenckich w Polsce Karol Nawrocki pokonał Rafała Trzaskowskiego.

W poniedziałkowy poranek złoty osłabia się wobec głównych walut, co może odzwierciedlać reakcję rynków na wyniki wyborów. Euro kosztuje 4,26732 zł, co oznacza wzrost o 1,79 gr (+0,42 proc.) w porównaniu do poprzedniego notowania. Kurs tej waluty waha się między 4,24805 zł a 4,27209 zł, utrzymując się w trendzie bocznym z tendencją spadkową. Amerykański dolar jest wyceniany na 3,75427 zł, co stanowi wzrost o 1,25 gr (+0,33 proc.) względem piątkowego zamknięcia. Mimo dziennego umocnienia, waluta USA pozostaje pod presją spadkową w perspektywie rocznej, tracąc 9,07 proc. od początku roku. Zakres dziennych wahań dolara mieści się między 3,73344 zł a 3,76120 zł. Funt brytyjski notowany jest po 5,06484 zł, zyskując 2,35 gr (+0,47 proc.). W ciągu pierwszych godzin brytyjska waluta wahała się w przedziale od 5,04071 zł do 5,06943 zł. Podobnie jak dolar, funt traci w ujęciu rocznym, notując spadek o 1,99 proc. od początku roku.

Zapowiedzi Karola Nawrockiego a przyszłość złotego

Niepewność związana z wynikami wyborów prezydenckich może mieć dalszy wpływ na notowania złotego. W kampanii wyborczej Karol Nawrocki zapowiadał m.in., że będzie bronił polskiej waluty, wydobycia węgla, zaproponował też nową ustawę o ogólnokrajowym referendum i przedstawił pakiet rozwiązań podatkowych.

