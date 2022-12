Złoty się osłabia. Kursy walut [20.12.2022]

Kursy walut 20.12.2022

We wtorek 20 grudnia 2022 roku złoty osłabił się o 0,06 proc. do 4,68 zł za euro, o 0,10 proc. do 4,42 zł za dolara, a także o 0,17 proc. w stosunku do franka szwajcarskiego kosztującego 4,76 zł. W poniedziałek po godz. 17.40 euro kosztowało 4,68 zł, dolar 4,41 zł, a frank szwajcarski 4,74 zł. Co wpływa na kursy walut i dlaczego teraz złoty osłabia się względem kluczowych walut? Czynników wpływających na kursy walut jest wiele. Kluczowe tutaj są ceny na rynkach ropy, sytuacja geopolityczna i światowa gospodarka. W dobie bardzo dużej niestabilności zarówno geopolitycznej (wojna na Ukrainie), jak i ekonomicznej (rozpędzona inflacja, kryzys energetyczny) może coraz częściej dochodzić do wahań na rynkach walutowych. Często wystarcz drobny ruch w jednym sektorze, by natychmiast odbiło się to na kursach walut, np. spadku wartości złotego względem innych walut lub wzrostu. Przy poważnych wydarzeniach do spadku wartości wybranych walut dochodzi niemal natychmiast. Bardzo wyraźne można było taką reakcję zaobserwować w momencie rozpoczęcia wojny na Ukrainie i podczas nakładania na Rosję kolejnych sankcji, kiedy to kurs rosyjskiego rubla spadał na łeb na szyję, osiągając rekordowo niskie poziomy.

Sonda Czy drożyzna jest dla Ciebie problemem? tak, przez wysokie ceny muszę oszczędzać nie, drożyzna nie jest dla mnie odczuwalna