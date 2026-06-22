Złoty stracił do wszystkich głównych walut

Polska waluta nie ma najlepszego początku tygodnia. Z najnowszych danych Narodowego Banku Polskiego wynika, że w poniedziałek 22 czerwca złoty stracił wobec wszystkich głównych walut. Największy skok zanotował dolar amerykański, ale droższe są także euro, frank szwajcarski i funt brytyjski.

Najmocniej podrożał dolar. Jeszcze w piątek kosztował 3,7162 zł, a dziś trzeba za niego zapłacić już 3,7282 zł. To wzrost o 1,20 grosza w ciągu zaledwie jednego dnia.

Nieco mniej zdrożało euro. Wspólna europejska waluta kosztuje obecnie 4,2693 zł, podczas gdy pod koniec ubiegłego tygodnia było to 4,2604 zł. Oznacza to wzrost o 0,89 grosza.

Frank i funt także drożeją

Także posiadacze kredytów powiązanych z frankiem szwajcarskim mają powody do niepokoju. Frank wzrósł do poziomu 4,6145 zł. To wprawdzie jedynie 0,27 grosza więcej niż w piątek, ale szwajcarska waluta tradycyjnie pozostaje jedną z najdroższych dla polskich kredytobiorców.

W górę poszedł również funt brytyjski. Dziś kosztuje 4,9234 zł, czyli o 0,58 grosza więcej niż przed weekendem.

Aktualne kursy walut

Kursy walut (22 czerwca 2026 r.): • dolar amerykański – 3,7282 zł • euro – 4,2693 zł • frank szwajcarski – 4,6145 zł • funt brytyjski – 4,9234 zł

Dlaczego waluty zmieniają ceny?

Eksperci przypominają, że kursy walut zmieniają się każdego dnia pod wpływem sytuacji gospodarczej, decyzji banków centralnych, inflacji, wydarzeń politycznych oraz napięć międzynarodowych. Na notowania wpływają również działania inwestorów na światowych rynkach finansowych.

Co to oznacza dla Polaków?

Na razie osłabienie złotego nie jest gwałtowne, ale jeśli ten trend się utrzyma, Polacy mogą odczuć skutki w swoich portfelach. Droższe mogą stać się zagraniczne wyjazdy, zakupy w internetowych sklepach rozliczanych w walutach obcych, a także niektóre raty kredytów. Dla osób wybierających się na wakacje za granicę każdy grosz wzrostu kursu oznacza dodatkowe wydatki przy wymianie pieniędzy.

Kmdr Laskowski: Wakacje z WOT