Złoty stracił wobec głównych walut. Kurs walut [7.06.2023 r.]

Kurs walut. Ile trzeba zapłacić za poszczególne waluty?

W środę ok. godz. 7.00 złoty osłabił się względem kursu otwarcia o 0,06 proc. do euro, które kosztowało prawie 4,48 zł; stracił 0,08 proc. względem dolara amerykańskiego, którego wyceniano na blisko 4,19 zł, a także 0,10 proc. wobec franka szwajcarskiego, kosztującego ponad 4,61 zł.

We wtorek złoty również tracił do głównych walut

We wtorek około godz. 17.00 złoty stracił do głównych walut. Euro zdrożało o 0,25 proc. i ok. godz. 17 kosztowało prawie 4,49 zł. Podrożał też dolar – o blisko 0,5 proc. – i ok. godz. 17 kosztował prawie 4,2 zł. Frank szwajcarski zyskał nieco ponad 0,2 proc. i kosztował blisko 4,62 zł.

