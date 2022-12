Złoty traci wobec euro, ale zyskuje do dolara. Sprawdź najnowsze notowania walut

Złoty traci wobec euro i franka. Kursy walut 19.12.2022

W poniedziałek rano polska waluta straciła na wartości wobec euro i franka szwajcarskiego, a zyskała do dolara amerykańskiego. Euro kosztuje 4,68 zł, frank szwajcarski - 4,73 zł, dolar - 4,41 zł. W poniedziałek ok. godz. 7.25 złoty osłabił się: o 0,21 proc. do 4,68 zł za euro i o 0,03 proc. do 4,73 zł za franka szwajcarskiego. Polska waluta umocniła się o 0,29 proc. w stosunku do dolara amerykańskiego kosztującego 4,41 zł.

EUR/PLN 4,68 zł

USD/PLN 4,41 zł

CHF/PLN 4,73 zł

GBP/PLN 5,38 zł

MF: na koniec listopada wartość środków walutowych na rachunkach budżetu to prawie 7,57 mld euro

Stan środków walutowych na rachunkach budżetowych na koniec listopada 2022 roku wyniósł łącznie 7 mld 569,9 mln euro, czyli 35 339,2 mln zł – podało w czwartek MF.

„Stan środków walutowych na rachunkach budżetowych na koniec listopada 2022 roku wyniósł łącznie 7 569,9 mln euro (35 339,2 mln zł)” – podało w czwartek Ministerstwo Finansów.

Resort poinformował także, że w ramach obsługi zadłużenia zagranicznego Skarbu Państwa w listopadzie 2022 roku dokonano płatności na 215,2 mln euro (czyli ponad 1 mld zł) w ramach spłaty kapitału oraz na 27,8 mln euro (130,9 mln zł) w ramach spłaty odsetek.

Pieniądze to nie wszystko Marcin Wiącek Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.