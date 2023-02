i Autor: Shutterstock Waluty

Kursy walut

Złoty traci wobec euro. Co się dzieje z polską walutą?

W czwartek rano polska waluta straciła na wartości wobec euro i franka szwajcarskiego, a zyskała do dolara amerykańskiego. Euro kosztowało 4,73 zł, frank szwajcarski 4,80 zł, a dolar – 4,41 zł. Zobacz, co wpływa na kursy walut i kiedy najlepiej kupować obcą walutę, by na tym interesie po prostu sporo nie tracić.