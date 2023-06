Złoty umacnia się do euro i franka szwajcarskiego. Kurs walut [21.06.2023 r.]

Złoty umacnia się do euro i franka szwajcarskiego

W środę o 7.30 za euro płacono 4,44 zł, o 0,03 proc. mniej. Dolar był wyceniany po 4,07 zł, po zwyżce o 0,02 proc. Kurs franka szwajcarskiego to 4,53 zł, taniej o 0,04 proc. Kurs euro do dolara spadał o 0,05 proc. do poziomu 1,09.

Polska waluta we wtorek zyskiwała względem euro. Traciła do dolara

Złoty we wtorek po południu zyskał nieco, bo mniej niż 0,05 proc., w stosunku do euro, które ok. godz. 17 kosztowało blisko 4,45 zł. Polska waluta straciła natomiast blisko 0,25 proc. do dolara, który ok. godz. 17 kosztował niespełna 4,08 zł. Złoty umocnił się w stosunku do franka szwajcarskiego, który kosztował prawie 4,54 zł.

