Złoty stracił do euro i dolara

Złoty w piątek rano stracił niespełna 0,1 proc. w stosunku do euro, które ok. godz. 7.10 kosztowało prawie 4,55 zł. Także dolar zyskał do złotego nieco ponad 0,1 proc. i w piątek rano ok. godz. 7.10 kosztował 4,22 zł. Również frank umocnił się o ok. 0,1 proc. i kosztował niespełna 4,67 zł.

Czwartkowy kurs walut. Jak zmieniła się sytuacja?

W czwartek po południu euro kosztowało 4,55 zł, dolar 4,22 zł a frank był wyceniany na ponad 4,66 zł.

Sonda Czy inwestujesz poprzez waluty? Tak Nie