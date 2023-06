Złoty w piątek rano stracił wobec głównych walut. Kurs walut [30.06.2023 r.]

Złoty w piątek rano stracił wobec głównych walut

W piątek ok. godz. 7.20 złoty osłabiał się wobec: euro o 0,02 proc., do 4,44 zł; dolara o 0,04 proc., do 4,09 zł; franka szwajcarskiego o 0,05 proc., do 4,55 zł.

Złoty w czwartek popołudniu umacniał się

W czwartek po południu polska waluta umocniła się do euro, dolara amerykańskiego i franka szwajcarskiego. Euro kosztowało 4,44 zł, frank szwajcarski 4,54 zł, a dolar – 4,08 zł.

W czwartek ok. godz. 17.20 euro osłabiło się do złotego o ponad 0,7 proc. i było wyceniane na 4,44 zł. Ponad 0,5 proc. złoty zyskał również do franka, który kosztował 4,54 zł. Polska waluta o 0,43 proc. umocniła się także do dolara amerykańskiego, który był wyceniany na 4,08 zł.

Sonda Jesteś ZA czy PRZECIW wprowadzeniu waluty Euro w Polsce? Za Przeciw Nie mam zdania