Złoty w piątek rano stracił wobec głównych walut. Kurs walut [23.06.2023 r.]

Euro kosztowało 4,43 zł, frank szwajcarski 4,51 zł, a dolar – 4,05 zł.

Polska waluta traci względem głównych walut

W piątek ok. godz. 7.40 złoty osłabiał się wobec: euro o 0,26 proc., do 4,43 zł; dolara o 0,54 proc., do 4,05 zł; franka szwajcarskiego o 0,16 proc., do 4,51 zł.

Złoty w czwartek po południu umacniał się do euro i franka

W czwartek około godziny 17.50 złoty umacniał się wobec euro o 0,06 proc. Wspólna waluta była wyceniana na 4,43 zł. Z kolei frank szwajcarski był wyceniany na 4,51 zł po tym jak osłabił się do złotego o 0,17 proc. Amerykański dolar umacniał się w czwartek o 0,20 proc. i kosztował 4,04 zł.

