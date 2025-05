Polska liderem w UE: stopa bezrobocia w kwietniu 2025 spadła do 5,2 proc.

Kursy walut 26 maja 2025

W poniedziałek, 26 maja 2025 roku, polski złoty notował umocnienie względem głównych walut. Kurs dolara amerykańskiego wynosił około 3,730 zł, co oznacza spadek o 0,43 proc. Euro kosztowało 4,256 zł, notując niewielki spadek o 0,03 proc. Frank szwajcarski wyceniany był na 4,547 zł, co stanowi spadek o 0,38 proc. Funt szterling kosztował około 5,066 zł, odnotowując spadek o 0,08 proc. Kurs EUR/USD wynosił 1,141 dolara, co oznacza wzrost o 0,40 proc.

Co wpływa na kursy walut?

Kursy walut są dynamiczne i zależą od wielu czynników, zarówno krajowych, jak i globalnych. Do najważniejszych należą:

Polityka monetarna banku centralnego: Decyzje Rady Polityki Pieniężnej (RPP) dotyczące stóp procentowych mają bezpośredni wpływ na atrakcyjność danej waluty dla inwestorów. Podwyżki stóp procentowych zazwyczaj wzmacniają walutę, a obniżki osłabiają.

Sytuacja gospodarcza kraju: Wzrost gospodarczy, inflacja, bezrobocie, bilans handlowy – wszystkie te wskaźniki wpływają na postrzeganie danego kraju przez inwestorów i na popyt na jego walutę.

Stabilność polityczna: Niepewność polityczna, konflikty zbrojne, zmiany rządów – wszystko to może negatywnie wpłynąć na kurs waluty danego kraju.

Nastroje na rynkach globalnych: Globalne wydarzenia, takie jak kryzysy finansowe, pandemie, zmiany cen surowców, mogą wpływać na kursy walut na całym świecie.

Spekulacja: Działania spekulantów, którzy kupują i sprzedają waluty w celu osiągnięcia zysku, mogą również wpływać na krótkoterminowe wahania kursów.

Dług publiczny: Wysoki dług publiczny może osłabiać walutę, ponieważ inwestorzy obawiają się o zdolność kraju do spłaty zobowiązań.

Interwencje walutowe banku centralnego: Bank centralny może interweniować na rynku walutowym, kupując lub sprzedając własną walutę, aby wpłynąć na jej kurs.

W przypadku Polski, na kurs złotego wpływają również czynniki specyficzne dla naszego kraju, takie jak napływ funduszy unijnych, relacje handlowe z innymi krajami oraz sytuacja polityczna w regionie.

