Kursy walut. Co się dzieje ze złotym po decyzji RPP?

Ikea zmienia zasady na Black Friday! Wprowadza “zielony Black Friday”. Co to oznacza?

Złoty się silnie umacnia

Jak podaje XTB, przed ogłoszeniem decyzji złoty zachowywał się względnie słabo. Polska waluta była jedną z najsłabszych w pierwszej części dnia, USD/PLN zyskiwał 0,50 proc. natomiast EUR/PLN nieco mniej dalej 0,23 proc. na plusie. Jednak początkowy gorszy sentyment został szybko odwrócony po opublikowaniu decyzji RPP.

Złoty zyskuje zarówno do dolara jak i euro wymazując jednocześnie spadki z ostatniego tygodnia.

Zdaniem Łukasza Zembika kierownika departamentu Analiz w TMS Brokers dużo będzie zależeć od projekcji makro oraz tego, co powie Adam Glapiński na konferencji prasowej.

-Jeśli z prognoz będzie wynikać, że wysoki poziom stóp będzie konieczny do utrzymania (bo inflacja nie zejdzie do celu w horyzoncie prognozy) i jednocześnie potwierdzi to prezes NBP w swoich słowach, wówczas złoty może zyskać na wartości, ponieważ rynek zacznie wyceniać to, że wysokim poziom stóp procentowych może zostać utrzymany przez dłuższy czas. Pamiętajmy także, że powyborczy potencjał aprecjacyjny zdołał się w dużej części już wyczerpać i ten czynnik w mniejszym stopniu będzie wpływał na wycenę PLN - uważa Zembik z TMS Brokers.

Pieniądze to nie wszystko Waldemar Buda Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.