Zmarł Dariusz Oskroba, jeden z najbardziej rozpoznawalnych i wpływowych przedsiębiorców w polskiej branży piekarniczej.

Przekształcił niewielką piekarnię w nowoczesne, dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwo, stając się potentatem na rynku.

Jego rodzina, z majątkiem blisko 2,7 mld zł, zajęła 40. miejsce na tegorocznej liście najbogatszych Polaków Forbesa.

Był zapamiętany jako wizjoner i inspirujący lider, który zamiast "dzień dobry" witał się charakterystycznym "chleb dobry".

Nie żyje Dariusz Oskroba

Zmarł Dariusz Oskroba, jeden z najbardziej rozpoznawalnych przedsiębiorców w polskiej branży piekarniczej. Miał 64 lata. Informację o jego śmierci przekazała firma, którą przez lata rozwijał i uczynił jednym z liczących się graczy na krajowym rynku. Komunikat opublikowano na oficjalnej stronie internetowej przedsiębiorstwa oraz w mediach społecznościowych. W pożegnalnym wpisie współpracownicy podkreślili, że był człowiekiem o wyjątkowej wizji i przedsiębiorczym podejściu do biznesu.

"Był człowiekiem niezwykłej przedsiębiorczości i wizji. Dzięki swojej pasji, innowacyjnemu podejściu oraz konsekwencji w działaniu przekształcił niewielką piekarnię w nowoczesne, dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwo. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci jako Szef — nietuzinkowa osobowość, urodzony lider z licznymi, nieszablonowymi pomysłami. Dla wielu z nas był inspiracją".

Dariusz Oskroba na liście najbogatszych Polaków

Sukces budowanego przez lata przedsiębiorstwa przełożył się na wysoką pozycję rodziny Dariusza Oskroby w zestawieniu najzamożniejszych Polaków przygotowywanym przez magazyn „Forbes”. W tegorocznej edycji rankingu zajęła ona 40. miejsce, a wartość majątku oszacowano na blisko 2,7 mld zł - podaje Business Insider.

Założyciel piekarni konsekwentnie rozwijał działalność, dzięki czemu niewielka firma przekształciła się w nowoczesne przedsiębiorstwo o silnej pozycji na rynku.

Poruszające pożegnanie twórcy piekarni

We wpisie opublikowanym przez firmę wspomniano także charakterystyczne powitanie, z którego słynął przedsiębiorca. Zamiast tradycyjnego „dzień dobry” często mówił „chleb dobry”, podkreślając swoje przywiązanie do piekarskiego rzemiosła i wywołując uśmiech wśród pracowników oraz współpracowników. To właśnie taki obraz Dariusza Oskroby – lidera z pasją i wizją – pozostanie w pamięci osób, które miały okazję z nim pracować.

Miłosz Motyka, minister Energii [IMPACT 2026]