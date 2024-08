Zmarła jedna z najbogatszych Polek. To w jej garażu powstało Google

10 tys. zł na uchodźcę w Polsce? Urząd do spraw cudzoziemców ujawnia kwoty

Historia Susan Wojcicki, jednej z najbogatszych Polek

Ojciec Susan Wojcicki Stanley (Stanisław) Wojcicki był prof. fizyki pochodzącego z Polski, a jego żona i matka Susan - Esther Wojcicki (z domu Hochman) była dziennikarką i edukatorką żydowskiego pochodzenia. Młoda Susan studiowała historię na Harvardzie przez cztery lata, a później kontynuowała naukę na studiach ekonomicznych.

W 1998 wynajęła swój garaż Sergeyowi Brinowi i Larry’emu Page’owi, którzy założyli w nim spółkę Google Inc. Do dziś można zobaczyć, jak wyglądała siedziba firmy, wystarczy wpisać w Google "Susan's Garage". Brina i Page'a nie było stać na meble, więc pracowali na grubej płycie ze sklejki, meblach z Ikei i pożyczonym od Susan stoliku i kredensie.

Choć Susan na początku pracowała w Intelu, od 1999 roku zaczęła kierować działem marketingu Google, a później została wiceprezesem firmy. To jej dziełem były pierwsze "doodles" (charakterystyczne zmiany loga Google związane z świętami, wydarzeniami, rocznicami etc.), a takze wprowadziła do realizacji takie usługi jak Google Images, Google Books, czy Google Video.

Również ekipa Susan wprowadziła reklamy kontekstowe, czyli AdSense, oraz zaproponowała, aby na szczycie listy wyników wyświetlały się linki sponsorowane, a także łączenie kluczowych słów w tekstach.

Susan Wojcicki jako szefowa YouTube. Była jedną z najbardziej wpływowych kobiet na świecie i jedną z najbogatszych Polek

Susan Wojcicki była również wielką zwolenniczką przejęcia YouTube - w pewnym momencie zdała sobie sprawę, że jej Google Video nie jest w stanie rywalizować z popularnym serwisem. W 2011 roku Susan Wojcicki odeszła ze stanowiska wiceprezesa i szefowej marketingu Google, a w 2014 roku została CEO YouTube. Jednym z jej pierwszych produktów w YouTube było YouTube Kids z możliwością kontroli rodzicielskiej i filtrami obyczajowymi.

Funkcję prezesa pełniła do 16 lutego 2023 roku.

Susan Wojcicki posiadała również polskie obywatelstwo, w 2023 roku na liście najbogatszych Polaków zajęła 13. miejsce, jej majątek szacowano na 3,31 mld zł. Co więcej w 2018 roku Forbes umieścił ją na siódmym miejscu wśród stu najpotężniejszych kobiet świata.