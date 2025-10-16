Zmiana czasu 2025: Będzie wcześniej! Co z wynagrodzeniem za nocną zmianę?

Już za kilka dni przestawimy zegarki z czasu letniego na zimowy. W tym roku zmiana czasu nastąpi wcześniej niż w 2024 roku – w nocy z 25 na 26 października 2025 r. cofniemy wskazówki o godzinę do tyłu. Czy to ostatnia taka zmiana? Jak wpłynie na wynagrodzenie osób pracujących w nocy?

Zegar ścienny z dłonią przestawiającą wskazówki, symbolizujący zmianę czasu z letniego na zimowy oraz związane z tym wynagrodzenia za nocną zmianę. Więcej o tym przeczytasz na Super Biznes.

  • Zmiana czasu letniego na zimowy w 2025 r. nastąpi w nocy z soboty 25 października na niedzielę 26 października – o godzinie 3:00 cofniemy zegarki na 2:00
  • Pracownicy nocnych zmian w noc zmiany czasu pracują o godzinę dłużej i przysługuje im 100 proc. dodatku za nadgodziny lub dodatkowy czas wolny
  • Do Sejmu wpłynął projekt ustawy PSL zakładający wprowadzenie całorocznego czasu letniego i koniec ze zmianami czasu od 2025 roku
  • Unia Europejska od 2018 roku dyskutuje o zniesieniu sezonowych zmian czasu, ale jednolite stanowisko państw członkowskich wciąż nie zostało wypracowane
Kiedy zmiana czasu 2025? Październikowy termin już w ten weekend

Zmiana czasu letniego na zimowy w 2025 r. nastąpi w nocy z 25 na 26 października (z soboty na niedzielę). O godzinie 3:00 cofniemy zegarki na godzinę 2:00. Tego dnia pośpimy o godzinę dłużej, ale po zmianie czasu zmrok będzie zapadał wcześniej – skrócą się popołudnia z naturalnym światłem. W zamian zyskamy jaśniejsze poranki.

To wcześniejszy termin niż w latach ubiegłych. W 2024 roku zmiana czasu przypadała na noc z 26 na 27 października, w 2023 r. – z 28 na 29 października, a w 2022 r. – z 29 na 30 października.

Zmiana wynika z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 4 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2022-2026. Dwukrotnie w ciągu roku czas zmieniają wszystkie państwa członkowskie UE – zgodnie z dyrektywą 2000/84/WE.

Zmiana czasu a wynagrodzenie – ile dostaną pracownicy nocnych zmian?

Osoby pracujące w nocy ze zmiany czasu zostaną w pracy o godzinę dłużej. Za tę dodatkową godzinę pracy przysługuje im:

  • 100 proc. dodatku do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w nocy (zgodnie z art. 151¹ Kodeksu pracy) – wypłacane z wynagrodzeniem za październik, lub
  • Czas wolny w zamian – 1 godzina wolnego na wniosek pracownika albo 1,5 godziny, jeśli decyduje pracodawca (zgodnie z art. 151² Kodeksu pracy)

Niezależnie od dodatku za nadgodziny, za pracę w nocy przysługuje także dodatek nocny w wysokości 20 proc. stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za każdą godzinę pracy między 21:00 a 7:00.

Pojawia się jednak wątpliwość – skoro pora nocna obejmuje 8 godzin, to czy za dziewiątą godzinę (wynikającą ze zmiany czasu) również należy się dodatek nocny? Eksperci są podzieleni – jedni twierdzą, że tak, inni argumentują, że dodatek nocny przysługuje maksymalnie za 8 godzin.

Czas zimowy 2025 – czy to ostatnia zmiana czasu w Polsce?

Od kilku lat w Polsce i Unii Europejskiej trwają dyskusje o likwidacji dwukrotnej zmiany czasu. W 2018 roku Komisja Europejska przeprowadziła konsultacje, w których 84 proc. z 4,6 mln respondentów opowiedziało się za rezygnacją ze zmian czasu. Przygotowano projekt dyrektywy o zniesieniu sezonowych zmian czasu, ale jak dotąd nie wypracowano stanowiska większości państw członkowskich.

W kwietniu 2025 roku polska prezydencja przeprowadziła robocze konsultacje w Radzie UE. Komisarz ds. transportu Apostolos Dzidzikostas zadeklarował:

Jestem głęboko przekonany, że nadszedł czas, aby 27 państw członkowskich podjęło decyzję o zaprzestaniu tych zmian

KE ma przeprowadzić nowe badania i przygotować konkretną propozycję legislacyjną.

Według komunikatu KE z października 2021 roku, zmiany czasu będą kontynuowane co najmniej do końca 2026 roku. Czeka nas jeszcze zmiana z zimowego na letni w noc z 28 na 29 marca 2026 r. oraz z letniego na zimowy w noc z 24 na 25 października 2026 r.

Projekt ustawy PSL o całorocznym czasie letnim

W kwietniu 2025 roku posłowie PSL złożyli w Sejmie projekt ustawy zakładający wprowadzenie całorocznego czasu letniego jako obowiązującego czasu urzędowego w Polsce. Według autorów, dwukrotna zmiana czasu nie znajduje uzasadnienia społecznego ani ekonomicznego.

Zmiana czasu prowadzi do rozregulowania zegara biologicznego, wpływa niekorzystnie na samopoczucie, objawiając się kłopotami ze snem czy problemami z koncentracją. Ustanowienie całorocznego czasu letniego przyczyni się do poprawy życia Polaków

– argumentują posłowie.

Konsultacje społeczne projektu zakończyły się 2 maja 2025 r. Na razie oczekuje on na opinię sejmowej Komisji Ustawodawczej.

Polska jako kraj członkowski UE nie może jednak jednostronnie odstąpić od dyrektywy unijnej – wiązałoby się to z karami finansowymi i problemami z synchronizacją transportu międzynarodowego.

Zmiana czasu a zdrowie i bezpieczeństwo

Według Głównego Urzędu Miar, zmiana czasu letniego na zimowy niesie konkretne skutki:

Negatywne:

  • Utrata dłuższych popołudni z naturalnym światłem zmniejsza aktywność na świeżym powietrzu
  • Zwiększa się ryzyko fotodepresji w okresie jesienno-zimowym
  • Duże utrudnienie dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych przyzwyczajonych do regularnego rytmu dnia
  • Stres u zwierząt domowych i hodowlanych związany z przesunięciem rutynowych czynności

Pozytywne:

  • Jaśniejsze poranki oznaczają lepszą widoczność w godzinach szczytu i mniejsze ryzyko wypadków
  • Brak konieczności sztucznego oświetlenia w szkołach i biurach w godzinach porannych
  • Możliwość wcześniejszego rozpoczęcia prac wymagających naturalnego oświetlenia
