- GUS zrewidował wzrost PKB Polski w II kw. 2025 r. do 3,3% (z 3,4%).
- Korekta w dół wynika z wyższej bazy statystycznej po rewizji danych za 2024 rok oraz pogorszenia salda handlu zagranicznego.
- Mimo obniżenia szacunków, popyt konsumpcyjny rośnie nieco szybciej (4,5% r/r), a eksperci oceniają ogólny obraz gospodarki jako korzystny.
- Ekonomiści ING Banku Śląskiego nadal prognozują wzrost PKB o 3,5% w całym 2025 roku, podkreślając solidne tempo rozwoju Polski.
PKB Polski w dół. GUS zaskoczył rewizją danych
Zamiast kolejnego rekordu – delikatne rozczarowanie. Główny Urząd Statystyczny (GUS) skorygował szacunek wzrostu PKB Polski w drugim kwartale 2025 roku do 3,3 proc. z wcześniejszych 3,4 proc.. W pierwszym kwartale gospodarka urosła o 3,2 proc., więc tempo wzrostu nieco wyhamowało.
Jeszcze tydzień temu ekonomiści spodziewali się odwrotnego ruchu. Wszystko przez nowe dane za 2024 rok, według których PKB wzrósł o 3,0 proc., a nie o 2,9 proc., jak pierwotnie szacowano. Ta zmiana dawała nadzieję, że i tegoroczne wyniki zostaną podbite w górę. Stało się jednak odwrotnie.
Ekonomiści: baza wysoka, handel kuleje
Jak tłumaczą specjaliści Banku Millennium, „rewizja danych historycznych, ze względu na zmianę bazy statystycznej, może przełożyć się na nieznaczne rewizje dynamiki PKB w II połowie tego roku”. I dokładnie to się stało. GUS potwierdził, że korekta w dół to efekt wyższej bazy po rewizji danych za 2024 rok oraz pogorszenia salda handlu zagranicznego.
Inwestycje lekko w dół, konsumpcja trzyma tempo
W nowych danych GUS widać też, że popyt inwestycyjny w drugim kwartale spadł o 0,7 proc. rok do roku, ale mniej niż wcześniej zakładano (-1,0 proc.). Za to popyt konsumpcyjny rósł nieco szybciej – o 4,5 proc. rdr, zamiast 4,4 proc. W pierwszym kwartale 2025 roku inwestycje poszły w górę o 6,4 proc., a konsumpcja o 2,6 proc. Dane za ubiegły rok również zrewidowano – z korzyścią dla inwestycji, które rosły szybciej, niż pierwotnie sądzono.
Eksperci: obraz gospodarki wciąż pozytywny
Ekonomiści ING Banku Śląskiego oceniają, że sytuacja nadal jest dobra. - "Wciąż liczymy na wzrost PKB o 3,5 proc. w całym 2025” – podkreślają analitycy.Według Ministerstwa Finansów, w 2025 roku inwestycje wzrosną o 7,2 proc., a spożycie prywatne o 3,4 proc.. Z kolei Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) jest nieco bardziej ostrożny i przewiduje wzrost PKB Polski o 3,2 proc. Eksperci są zgodni – Polska nadal utrzymuje solidne tempo rozwoju, a konsumpcja i rynki wewnętrzne pozostają jej głównym motorem
|Wyszczególnienie
|2025I kw.
|2025II kw.
|Spożycie ogółem
|102,3
|103,8
|Spożycie w sektorze gospodarstw domowych
|102,6
|104,5
|Spożycie publiczne
|101,5
|102,0
|Akumulacja brutto
|118,1
|105,6
|Nakłady brutto na środki trwałe
|106,4
|99,3
|Eksport
|102,1
|101,9
|Import
|104,3
|103,4
|Popyt krajowy
|104,3
|104,1
|Produkt krajowy brutto
|103,2
|103,3
|Wartość dodana brutto
|102,2
|102,9