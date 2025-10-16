GUS zrewidował wzrost PKB Polski w II kw. 2025 r. do 3,3% (z 3,4%).

Korekta w dół wynika z wyższej bazy statystycznej po rewizji danych za 2024 rok oraz pogorszenia salda handlu zagranicznego.

Mimo obniżenia szacunków, popyt konsumpcyjny rośnie nieco szybciej (4,5% r/r), a eksperci oceniają ogólny obraz gospodarki jako korzystny.

Ekonomiści ING Banku Śląskiego nadal prognozują wzrost PKB o 3,5% w całym 2025 roku, podkreślając solidne tempo rozwoju Polski.

PKB Polski w dół. GUS zaskoczył rewizją danych

Zamiast kolejnego rekordu – delikatne rozczarowanie. Główny Urząd Statystyczny (GUS) skorygował szacunek wzrostu PKB Polski w drugim kwartale 2025 roku do 3,3 proc. z wcześniejszych 3,4 proc.. W pierwszym kwartale gospodarka urosła o 3,2 proc., więc tempo wzrostu nieco wyhamowało.

Jeszcze tydzień temu ekonomiści spodziewali się odwrotnego ruchu. Wszystko przez nowe dane za 2024 rok, według których PKB wzrósł o 3,0 proc., a nie o 2,9 proc., jak pierwotnie szacowano. Ta zmiana dawała nadzieję, że i tegoroczne wyniki zostaną podbite w górę. Stało się jednak odwrotnie.

Ekonomiści: baza wysoka, handel kuleje

Jak tłumaczą specjaliści Banku Millennium, „rewizja danych historycznych, ze względu na zmianę bazy statystycznej, może przełożyć się na nieznaczne rewizje dynamiki PKB w II połowie tego roku”. I dokładnie to się stało. GUS potwierdził, że korekta w dół to efekt wyższej bazy po rewizji danych za 2024 rok oraz pogorszenia salda handlu zagranicznego.

Inwestycje lekko w dół, konsumpcja trzyma tempo

W nowych danych GUS widać też, że popyt inwestycyjny w drugim kwartale spadł o 0,7 proc. rok do roku, ale mniej niż wcześniej zakładano (-1,0 proc.). Za to popyt konsumpcyjny rósł nieco szybciej – o 4,5 proc. rdr, zamiast 4,4 proc. W pierwszym kwartale 2025 roku inwestycje poszły w górę o 6,4 proc., a konsumpcja o 2,6 proc. Dane za ubiegły rok również zrewidowano – z korzyścią dla inwestycji, które rosły szybciej, niż pierwotnie sądzono.

Eksperci: obraz gospodarki wciąż pozytywny

Ekonomiści ING Banku Śląskiego oceniają, że sytuacja nadal jest dobra. - "Wciąż liczymy na wzrost PKB o 3,5 proc. w całym 2025” – podkreślają analitycy.Według Ministerstwa Finansów, w 2025 roku inwestycje wzrosną o 7,2 proc., a spożycie prywatne o 3,4 proc.. Z kolei Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) jest nieco bardziej ostrożny i przewiduje wzrost PKB Polski o 3,2 proc. Eksperci są zgodni – Polska nadal utrzymuje solidne tempo rozwoju, a konsumpcja i rynki wewnętrzne pozostają jej głównym motorem

Wyszczególnienie 2025I kw. 2025II kw. Spożycie ogółem 102,3 103,8 Spożycie w sektorze gospodarstw domowych 102,6 104,5 Spożycie publiczne 101,5 102,0 Akumulacja brutto 118,1 105,6 Nakłady brutto na środki trwałe 106,4 99,3 Eksport 102,1 101,9 Import 104,3 103,4 Popyt krajowy 104,3 104,1 Produkt krajowy brutto 103,2 103,3 Wartość dodana brutto 102,2 102,9

QUIZ PRL. Dekrety i plany – gospodarka PRL w pigułce Pytanie 1 z 15 Jakie przedsiębiorstwa dominowały w gospodarce PRL? Prywatne Państwowe Spółdzielcze Następne pytanie