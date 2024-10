Zmiana godzin otwarcia w sieci sklepów ALDI. Nowość na Wszystkich Świętych

Jak czynne są sklepy ALDI w okresie Wszystkich Świętych?

Przed nami długi, świąteczny weekend. W ciągu trzech wolnych od pracy dni, tylko w jeden dzień możemy zrobić zakupy bez żadnych ograniczeń. 1 listopada 2024 roku sklepy ALDI pozostaną zamknięte, natomiast 2 listopada (sobota) wszystkie sklepy ALDI będą funkcjonować zgodnie ze standardowymi godzinami otwarcia. 3 listopada przypada niedziela niehandlowa. Najbliższa niedziela handlowa w Polsce będzie miała miejsce już 15 grudnia 2024 roku.

Sieć dba o komfort zakupów swoich klientów, dlatego w środę 31 października, w przeddzień Wszystkich Świętych, we wszystkich sklepach ALDI w Polsce zgodnie z harmonogramem będą obowiązywać "Ciche Godziny" w godzinach 17:00-19:00. Dodatkowo, zgodnie z dotychczasowym założeniem sieci, w sobotę 2 listopada "Ciche Godziny" będą obowiązywać w od 18:00 do 20:00.

Promocje w ALDI

ALDI przygotowało atrakcyjne promocje na sobotę 2 listopada. W ofercie sieci m.in. znajdą się produkty spożywcze przecenione nawet do 31 proc., a owoce i warzywa będzie można kupić do 42 proc. taniej. Dodatkowo, do czwartku obowiązuje specjalna promocja na chryzantemy – przy zakupie 3 sztuk klienci otrzymają 30 proc. rabatu. Do 2 listopada w sklepach ALDI trwa także tydzień smaków Danii, Litwy, Niemiec i krajów bałtyckich. To doskonała okazja, aby zakupić tradycyjne produkty z tych regionów w atrakcyjnych cenach.

ALDI w Polsce posiada ponad 300 sklepów i zatrudnia ponad 4400 pracowników. ALDI Polska jest częścią Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord – jednego z wiodących międzynarodowych detalistów. Spółka oferuje klientom w dziewięciu krajach europejskich wysokiej jakości produkty w najniższej możliwej cenie.

Źródło: mat.prasowe

QUIZ PRL. Menu z barów mlecznych. Jakie przysmaki można było kupić za grosze? Pytanie 1 z 15 Z czego wykonane były popularne w barach mlecznych jarskie kotlety podawane w sosie pomidorowym? z buraków z sera z fasoli Dalej