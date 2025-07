Zmiana na czele URE. Renata Mroczek pokieruje Urzędem Regulacji Energetyki

Renata Mroczek nowym prezesem URE. Kim jest następczyni Rafała Gawina?

Zgodnie z oficjalnym komunikatem opublikowanym na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, to Renata Mroczek, dotychczasowa wiceprezes, została wybrana w naborze na stanowisko prezesa URE. Na tym kluczowym stanowisku zastąpi Rafała Gawina, który kierował urzędem od 24 lipca 2019 roku. Jego pięcioletnia kadencja dobiegła końca, co otworzyło drogę do wyłonienia nowego szefa krajowego regulatora rynku energii i paliw. Renata Mroczek jest doskonale zaznajomiona z pracą instytucji, którą teraz pokieruje – stanowisko wiceprezesa URE objęła 30 października 2023 roku, co oznacza, że awansuje w ramach wewnętrznej struktury urzędu.

Jakie kompetencje i doświadczenie ma nowa szefowa urzędu?

Wybór Renaty Mroczek na stanowisko prezesa URE nie jest przypadkowy. Jej profil zawodowy wskazuje na głęboką znajomość regulacji, którymi będzie zarządzać. Renata Mroczek jest uznanym ekspertem w dziedzinie szeroko pojętego prawa energetycznego oraz postępowania administracyjnego, w tym kwestii odpowiedzialności administracyjnej z tytułu naruszeń obowiązków ustawowych i warunków koncesyjnych. Jej formalne wykształcenie to solidna podstawa tych kompetencji – jest absolwentką prawa na Wydziale Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. Swoją wiedzę poszerzała, kończąc studia podyplomowe z zakresu funduszy europejskich na tej samej uczelni oraz z zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Dodatkowo posiada uprawnienia Pełnomocnika ds. Zintegrowanych Systemów Zarządzania w obszarach jakości, środowiska i BHP, co świadczy o jej menedżerskim przygotowaniu.

Czym zajmuje się Urząd Regulacji Energetyki i jego prezes?

Urząd Regulacji Energetyki to centralny organ administracji rządowej, którego rola została zdefiniowana w ustawie Prawo energetyczne. Jego głównym celem jest regulacja gospodarki paliwami i energią oraz, co niezwykle istotne z perspektywy konsumentów i rynku, promowanie konkurencji. Na czele tej instytucji stoi prezes URE, którego decyzje mają realny wpływ na całą branżę. Kluczowe kompetencje Prezesa URE obejmują między innymi udzielanie i cofanie koncesji firmom energetycznym, zatwierdzanie taryf za prąd, gaz i ciepło oraz kontrolowanie kosztów, które przedsiębiorstwa energetyczne przedstawiają jako uzasadnione do kalkulacji cen. To właśnie prezes urzędu stoi na straży tego, by opłaty za energię nie były zawyżane, a rynek działał w sposób transparentny i uczciwy.

Jak wygląda procedura powołania i kadencja prezesa URE?

Droga do objęcia stanowiska szefa Urzędu Regulacji Energetyki jest ściśle określona przez przepisy. Zgodnie z ustawą Prawo energetyczne, prezesa URE powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów. Kandydat musi jednak najpierw zostać wyłoniony w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, co ma gwarantować transparentność całego procesu i wybór najlepszego merytorycznie specjalisty na to niezwykle odpowiedzialne stanowisko. Kadencja jest jasno zdefiniowana i trwa pięć lat, a ta sama osoba może zostać powołana ponownie tylko jeden raz. Prawo zapewnia ciągłość działania urzędu – po upływie kadencji dotychczasowy prezes URE pełni swoją funkcję aż do czasu powołania swojego następcy.