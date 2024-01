Zmiana na stanowisku prezesa Polsatu! Syn założyciela obejmuje stery

Duda zablokuje budżet rządu Tuska? Zagrożenie dla 800 plus i dwóch waloryzacji emerytur

Budżet państwa 2024. Czy zabraknie pieniędzy na 800 plus i inne świadczenia?

Nowe 500 plus dla seniorów! Sporo zyskają w 2024 roku

Jaki powód zmian we władzach Polsatu?

- Rada nadzorcza uznała, że jest to najlepsza decyzja dla przyszłości i rozwoju Telewizji Polsat – to cytowany przez wirtualnemedia.pl komunikat Polsatu.

Już wcześniej pojawiały się sygnały, że Zygmunt Solorz chce kontrolować swoją grupę kapitałową poprzez rady nadzorcze.

Miliardowe imperium Zygmunta Solorza

Zygmunt Solorz w 2020 r. po raz pierwszy został zwycięzcą rankingu „Wprost” na liście 100 najbogatszych Polaków. Jego majątek wyceniono wtedy na 10,8 mld z. W 2005 r. po raz pierwszy zdobył w tym samym rankingu drugie miejsce z majątkiem 3 mld zł. To daje wynik potrojenia zasobów w ciągu 15 lat, z korzyścią 8 mld. Nowemu zarządcy kluczowej spółki imperium, pozostaje życzyć powtórzenia podobnego sukcesu.

Imperium Solorza to marki takie jak Grupa Polsat Plus, Port Praski, Elektrim, Plus Bank, Premium Mobile, Eleven Sports, Jet Story.

Pieniądze to nie wszystko Sławomir Dudek Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.