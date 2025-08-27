Bartłomiej Babuśka został nowym prezesem Agencji Rozwoju Przemysłu.

Babuśka pełnił obowiązki prezesa ARP od 28 lipca 2025 roku.

Nowy prezes to doświadczony menedżer z bogatym doświadczeniem w radach nadzorczych.

ARP to kluczowa instytucja wspierająca polski przemysł, podlegająca Ministerstwu Aktywów Państwowych

Oficjalne powołanie na kluczowe stanowisko

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP) ma nowego, pełnoprawnego prezesa. Zgodnie z oficjalnym komunikatem spółki, w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego, rada nadzorcza powierzyła tę funkcję Bartłomiejowi Babuśce. Decyzja ta formalizuje jego pozycję, ponieważ pełnił on obowiązki prezesa od 28 lipca 2025 roku. Zastąpił na tym stanowisku Wojciecha Balczuna, który objął funkcję Ministra Aktywów Państwowych. Wybór w drodze konkursu podkreśla dążenie do stabilizacji i wyznaczenia jasnego kierunku dla jednej z najważniejszych instytucji wspierających polską gospodarkę.

Kim jest nowy prezes Agencji Rozwoju Przemysłu?

Bartłomiej Babuśka to postać o niezwykle bogatym i zróżnicowanym doświadczeniu, które łączy świat biznesu, finansów i działalności publicznej. Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie i posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych, potwierdzone państwowym egzaminem. Swoją karierę menedżerską rozpoczął już w 2001 roku, obejmując fotel prezesa w Tarnowskiej Fabryce Okien Oknotar.

Doświadczenie nowego prezesa ARP obejmuje kierowanie spółkami z branży produkcyjnej, hotelarskiej (OHW Sp. z o.o.), biotechnologicznej (Małopolskie Centrum Biotechniki), a także pracę przy procesach prywatyzacyjnych we współpracy z Ministerstwem Skarbu (Fabios S.A.). Zasiadał również w radach nadzorczych kluczowych firm, takich jak Tauron Ciepło S.A. czy Naftoserwis Sp. z o.o. Przez wiele lat był także aktywnym samorządowcem w Tarnowie, gdzie jako przewodniczący Komisji Ekonomicznej miał realny wpływ na finanse miasta. Przed objęciem sterów w ARP pełnił funkcję Prezesa Zarządu Funduszu Górnośląskiego S.A., co dało mu bezpośrednie doświadczenie w zarządzaniu instytucją finansową wspierającą rozwój regionalny.

Jakie zadania stoją przed ARP i nowym zarządem?

Agencja Rozwoju Przemysłu to państwowa spółka akcyjna, która odgrywa strategiczną rolę w polskiej gospodarce. Będąc częścią Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR), podlega Ministerstwu Aktywów Państwowych, co świadczy o jej znaczeniu dla realizacji polityki gospodarczej państwa. Główne zadania ARP koncentrują się na wspieraniu przedsiębiorczości, restrukturyzacji firm oraz przyciąganiu nowych inwestycji, m.in. poprzez zarządzanie Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi.

Agencja Rozwoju Przemysłu dostarcza firmom kluczowe instrumenty finansowe, takie jak pożyczki, poręczenia czy leasing, a także angażuje się w ratowanie przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji. W obliczu globalnych wyzwań, takich jak transformacja energetyczna, cyfryzacja i niestabilność geopolityczna, rola ARP staje się jeszcze bardziej kluczowa. Przed nowym prezesem, Bartłomiejem Babuśką, stoi zadanie nie tylko kontynuacji dotychczasowych projektów, ale także adaptacji strategii agencji do dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej i skutecznego wykorzystania jej narzędzi do wzmacniania polskiego przemysłu.