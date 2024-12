i Autor: Shutterstock

Regulacje prawne

Zmiana prawa od grudnia. Obowiązkowe czujniki czadu i dymu

Jeszcze w grudniu 2024 roku na niektórych właścicieli nieruchomości nałożony zostanie obowiązek montażu czujnika czadu i czujnika dymu. Wyjaśniamy, kto i do kiedy musi o to zadbać. I co grozi za niedostosowanie się do nowych przepisów?