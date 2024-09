Zmiana przepisów po tragedii na Trasie Łazienkowskiej. Za jazdę z zakazem prowadzenia konfiskata auta?

Konfiskata samochodu – możliwe zmiany w prawie

Według Rzeczpospolitej plany wprowadzenia do katalogu przestępstw zabójstwa drogowego, a także konfiskaty auta, to efekt tragicznego wypadku ze skutkiem śmiertelnym na warszawskiej Trasie Łazienkowskiej sprzed tygodnia, spowodowanego przez kierowcę, któremu sądy wielokrotnie odbierały uprawnienia do prowadzenia auta. Sprawcy nie odstraszyła perspektywa więzienia za łamanie zakazu (karę taką zresztą w przeszłości już odbywał) ani niedawno zwiększona do 20 lat sankcja pozbawienia wolności za spowodowanie śmiertelnego wypadku w stanie nietrzeźwości.

"Dlatego MS rozważa wprowadzenie systemu identyfikowania na drodze kierowców, którzy prowadzą pomimo zakazu" - napisała też "Rz".

Czy zaostrzanie kar jest skuteczne?

"Podwyższanie kar za łamanie zakazu prowadzenia pojazdu nie okazało się skuteczne i perspektywa utraty auta też nie odstraszy" – powiedział "Rz" prof. Ryszard Stefański, autor komentarza do prawa o ruchu drogowym.

Ekspert nie jest jednoznaczny w ocenie wprowadzenia nowego przestępstwa w postaci zabójstwa drogowego. "Pomysł warto rozważyć, ale wszystko zależy od tego, jak zostaną określone znamiona takiego czynu. Bo w praktyce może się okazać, że będą spory co do tego, czy w danym przypadku zostały one wypełnione." – uważa prof. Stefański.

Zabójstwo drogowe – inicjatywa może być ułomna z powodów fundamentalnych

Zgodnie z zasadami ogólnymi Kodeksu karnego, zbrodnię można popełnić tylko umyślnie; występek można popełnić także nieumyślnie, jeżeli ustawa tak stanowi.

Niezależnie od społecznej oceny oraz związanych z nią emocji, spowodowanie wypadku jest czynem nieumyślnym.

Ustanowienie nowego typu czynu zabronionego, w postaci zabójstwa drogowego spowodowanego nieumyślnie, jest wątpliwe od strony fundamentalnych zasad prawa karnego.