Zmiana terminu wypłat dodatku osłonowego. Przesunie się… nawet o rok!

Rząd zmienia terminy

Samorządy miały wypłacić dodatki osłonowe do końca grudnia 2022 r., ale wniosków okazało się tak dużo, że urzędnicy nie zdołali rozpatrzyć wszystkich złożonych dokumentów - donosi "Fakt". W związku z tym w rząd w nowej ustawie zmuszony był przedłużyć terminy wypłat nawet do końca 2023 roku. W uzasadnieniu do projektu ustawy wprost wskazał, że jeżeli ktoś złożył taki wniosek w terminie, to pieniądze otrzyma. Ze względu na wyjątkowo duże spiętrzenie zadań związanych z obsługą różnych świadczeń przez gminy realizowały one rozpatrywanie i wypłaty wniosków o dodatek osłonowy do dnia 31 grudnia 2022 r. Nie wszystkie terminowo złożone i rozpatrzone wnioski udało się wypłacić do tego terminu. Brak wypłaty dodatków osłonowych do dnia 31 grudnia 2022 r. nie pozbawia prawa do tego świadczenia jego beneficjentów - czytamy.

Dalej ustawodawcy wyjaśniają przedłużenie terminy wypłat. "Dodatkowo przy określaniu nowego terminu na wypłaty dodatków osłonowych należało uwzględnić rozstrzygnięcia, jakie będą zapadać w postępowaniu administracyjnym, w tym w drugiej instancji przed samorządowymi kolegiami odwoławczymi. W konsekwencji konieczne jest wskazanie późniejszego terminu na wypłatę dodatku, tj. do dnia 31 grudnia 2023 r." - wynika z dokumentu. Przypomnijmy, że rząd uruchomił program dopłat na początku 2022 roku. Specjalne dodatki miały trafić do około 6,8 mln polskich gospodarstw domowych. Dostać je mieli mniej zamożni Polacy. Miały pomóc w pokryciu części kosztów energii oraz rosnących cen żywności.

Sonda Czy to dobrze, że bogatsi zapłacą wyższe podatki? TAK NIE