Nowe 500 plus dla seniorów! Sporo zyskają w 2024 roku

Zmiany w 500 plus dla seniora. Dla kogo świadczenie 500 plus?

500 plus dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji jest wsparciem finansowym, które ma na celu pomóc osobom, które ze względu na swoje fizyczne lub psychiczne ograniczenia są niezdolne do samodzielnego utrzymania się. Świadczenie 500 plus dla niepełnosprawnych emerytów otrzymasz, jeśli:

jesteś niezdolny do samodzielnej egzystencji i masz orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

nie masz prawa do emerytury ani renty, innego świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych, np. zasiłku stałego albo zasiłku okresowego (warunek nie dotyczy jednorazowych świadczeń) ani nie jesteś uprawniony do świadczenia z zagranicznej instytucji emerytalno-rentowej

masz prawo do emerytury, renty albo innych świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych (łącznie z kwotą wypłacaną przez zagraniczną instytucję będącą odpowiednikiem naszego ZUS-u), ale łączna wysokość tych świadczeń nie przekracza nie przekracza 2157,80 zł brutto.

Wyższe kryterium przyznawania 500 plus dla seniora w 2024 roku

Świadczenie w maksymalnej wysokości, czyli 500 zł na rękę, można otrzymać, jeśli emerytura lub renta (lub inne dochody) nie przekracza 1 tys. 657 zł 80 gr brutto miesięcznie. Jeśli jest wyższa, 500 plus jest zmniejszane na zasadzie "złotówka za złotówkę". W 2024 roku wzrośnie limit świadczenia. Wzrost ma sięgać co najmniej wskaźnika prognozowanej inflacji, czyli 11,9 proc. Oznacza to, że kryterium może wynieść 2 414, 58 zł. Czyli by otrzymać 500 plus w pełnej kwocie emerytura lub renta nie mogłaby przekroczyć 1 tys. 914 zł 58 gr." - podaje "Fakt".

Świadczenie 500 plus dla seniora - konieczny wniosek

Aby otrzymać świadczenie 500 plus musisz złożyć wniosek - w każdej placówce ZUS lub przesłać go pocztą lub przesłać elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Do wniosku trzeba dołączyć orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji albo orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji albo wydane (przed 1 września 1997 r.) przez komisję lekarską do spraw inwalidztwa i zatrudnienia orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów – jeśli nie upłynął okres, na jaki orzeczono inwalidztwo.

