Zmiany w 500 plus. Premier Morawiecki wysyła listy do Polaków

Zgodnie z treścią listu, nowelizacja ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci została ogłoszona 9 sierpnia 2023 roku. Ta zmiana przewiduje, że od 1 stycznia 2024 roku wysokość świadczenia wychowawczego, znanej jako "500 plus", zostanie podniesiona z obecnych 500 złotych do 800 złotych na każde dziecko, aż do ukończenia przez nie 18. roku życia. Oznacza to, że obecny program Rodzina 500 plus zostanie przekształcony w program Rodzina 800+.

Dziennik "Fakt" cytuje początek listu, który został rozesłany na skrzynki mailowe rodziców poprzez Platformę Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Jednakże, nie wszyscy rodzice przyjęli ten list z entuzjazmem. Niektórzy uważają go za "przedwyborczą wrzutkę" lub "propagandową ulotkę", ponieważ zmiany te będą miały realny wpływ dopiero od początku 2024 roku. Niektórzy twierdzą, że nie było potrzeby rozsyłania takiej korespondencji pod koniec kampanii wyborczej.

List od premiera. ZUS tłumaczy

Dr Antoni Kolek, prezes Instytutu Emerytalnego, w rozmowie z "Faktem", podkreśla, że zmiany te wejdą w życie dopiero od nowego roku, więc nie było potrzeby angażowania się w kampanię wyborczą. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) komentując tę sprawę, stwierdził, że reaguje na sygnały rodziców i realizuje standardową procedurę przed wprowadzeniem istotnych zmian.

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci na początku sierpnia, która przewiduje podwyższenie świadczenia 500 plus do 800 złotych od stycznia 2024 roku. Prezes ZUS, prof. Gertruda Uścińska, wcześniej zapewniła, że Zakład będzie gotowy do tych zmian, które zostaną wprowadzone automatycznie dla wszystkich uprawnionych, bez konieczności składania dodatkowych wniosków.

Quiz PRL. Służba zdrowia w PRL Pytanie 1 z 10 Do pobierania krwi używało się: szklanych strzykawek z grubą igłą i gumową rurką noża, widelca i probówki nożyka i cyrulika Dalej