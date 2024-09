Zmiany w 800 plus na dziecko. Kto może zyskać i kto stracić?

800 plus na dziecko

W projekcie budżetu państwa na 2025 rok zarezerwowano odpowiednią pulę pieniędzy na 800 zł na dzieci. Zatem wszystko wskazuje na to, że w 2025 roku pieniędzy na 800 zł na dziecko nie zabraknie i program będzie realizowany na takich zasadach jak dotychczas - choć jest ryzyko zmiany, o czym piszemy dalej. Ale pojawia się coraz więcej pytań i wątpliwości dotyczących kolejnych lat. Pytania te generuje spory deficyt w kasie państwa, który to może się zwiększać w kolejnych latach i wówczas rząd będzie musiał szukać pieniędzy na łatanie dziury w kasie państwa. Wówczas na pierwszy ogień mogą iść programy społeczne. W przypadku 800 plus na dziecko sugeruje się wprowadzenie kryterium dochodowego. 800 plus na dziecko mogłoby być przyznawane tylko opiekunom z niskim dochodem, ale tym, którzy nie stronią od pracy zawodowej. 800 plus na każde dziecko w rodzinie może przestać istnieć. Jednocześnie wraz z ograniczeniem dostępności programu konieczna będzie jego waloryzacja. W najbliższej przyszłości 800 zł na dziecko może zmienić się na 900 zł na dziecko.

Zmiany w 800 zł na dziecko

Choć teoretycznie zmian w programie związanym z 800 zł na dziecko nie przewiduje się na 2025 rok, to jest sytuacja, która może zmienić założenia budżetowe. Jak czytamy na infor.pl okazją ku temu będzie rozpoczęcie od czerwca 2025 nowego okresu zasiłkowego. Trwa on od czerwca do końca maja. Zatem kiedy to kolejny ma obejmować także część 2026 roku, zmiany mogą nastąpić już w czerwcu 2025. Serwis podkreśla, że nie ma przeszkód formalnych, by zmiany wdrożyć także w toku trwającego już okresu zasiłkowego – nawet jeśli więc nie dojdzie do zmian w ustawie o programie 800 plus w pierwszej połowie 2025 r., to nie będzie oznaczało, że nie będzie ich w kolejnym roku.

