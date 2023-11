Zmiany w Enei. Wiceprezes odwołany z zarządu

Pieniądze z KPO wpłyną do Polski? Jest decyzja Brukseli

Dymisja wiceprezesa Enei

Rada nadzorcza Enei we wtorek 21.11 poinformowała, że podjęła uchwałę w przedmiocie odwołania z dniem 30 listopada 2023 r. Rafała Marka Muchy. To członek zarządu odpowiedzialny za sprawy finansowe. Komunikat jest bardzo krótki i nie są w nim podane przyczyny dymisji. Do tej pory zarząd Enei liczył sześć osób: prezesa i pięciu wiceprezesów.

Grupa Enea to spółka giełdowa z ponad 52-proc. udziałem Skarbu Państwa, zajmująca się m.in. wytwarzaniem i dystrybucją energii elektrycznej. Dostarcza energię do 2,6 mln klientów, ma też dwie elektrownie systemowe: w Kozienicach i Połańcu.

Kim jest Rafał Mucha?

Rafał Mucha to brat Pawła Muchy, byłego zastępcy szefa Kancelarii Prezydenta RP, obecnego członka zarządu Narodowego Banku Polskiego, do końca listopada jest wiceprezesem spółki Enea, odpowiada tam za sprawy finansowe.

Rafał Mucha jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji (na kierunku prawo) oraz Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Szczecińskiego (na kierunku ekonomia). Od grudnia 2020 r był członkiem zarządu ds. finansowych w Enei S.A. W latach 2016-2020 związany z Grupą Kapitałową PGE. W 2020 r. pełnił funkcję wiceprezesa zarządu ds. finansowych w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. W latach 2016-2020 był zastępcą dyrektora oddziału i jednocześnie dyrektorem ekonomiczno-finansowym w PGE GiEK (Zespół Elektrowni Dolna Odra).

