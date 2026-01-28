Zmiany w księgach wieczystych! Prezydent Nawrocki podpisał ustawę

Konrad Karpiuk
PAP
2026-01-28 21:32

Koniec z stertami papierów i wizytami w sądzie. Prezydent podpisał nowelizację, która zrównuje moc prawną elektronicznych dokumentów z ksiąg wieczystych z tradycyjnymi wydrukami sądowymi.

Karol Nawrocki, prezes Instytutu Pamięci Narodowej, uśmiecha się podczas publicznego wydarzenia. Mężczyzna w granatowym garniturze z białą koszulą i krawatem w paski, z odznaką polskiej flagi na klapie. Na temat zmian w księgach wieczystych i KRS przeczytasz na Super Biznes.

  • Prezydent podpisał nowelizację zrównującą moc prawną dokumentów elektronicznych z ksiąg wieczystych z wydrukami sądowymi.
  • Zmiany wchodzą w życie w dwóch etapach: marzec i maj 2026 roku.
  • Nowelizacja umożliwia łatwiejszy dostęp do danych z KRS przez aplikację mObywatel.
  • Celem zmian jest deregulacja i ułatwienie dostępu do informacji publicznych.

Elektroniczne dokumenty zyskują moc prawną

Na stronach internetowych Kancelarii Prezydenta Karola Nawrockiego pojawiła się informacja o podpisaniu ustawy z dnia 9 stycznia 2026 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowego. Zgodnie z nowymi przepisami, dokumenty takie jak odpis, wyciąg z ksiąg wieczystych czy zaświadczenie o zamknięciu ksiąg, będą miały moc prawną zarówno w formie wydruków sądowych, jak i dokumentów elektronicznych generowanych przez system teleinformatyczny.

Dotychczas Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych umożliwiała samodzielne wydrukowanie dokumentów za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, pod warunkiem złożenia wniosku o ich wydanie tą samą drogą.

Ułatwienia dla obywateli i administracji

Resort sprawiedliwości wyjaśnił, że "wydruki tych dokumentów mają moc dokumentów wydawanych przez sąd, jeżeli posiadają cechy umożliwiające ich weryfikację z danymi zawartymi w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych i mogą stanowić wymagany załącznik do wniosku wnoszonego w postaci elektronicznej do organu administracji publicznej. W takim przypadku konieczne jest jednak załączenie do wniosku dokumentu elektronicznego”.

Nowelizacja umożliwi również rozbudowę funkcjonalności aplikacji mObywatel. Dzięki zmianom, użytkownicy będą mogli pozyskiwać dane z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) w ramach subskrypcji. Dostępne będą informacje dotyczące podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców, stowarzyszeń, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Obecnie ustawa o KRS ogranicza jednoczesne przesyłanie danych do 50 podmiotów. Nowe przepisy utrzymają ten limit, ale użytkownik będzie mógł pobrać jedynie dane podmiotów powiązanych z jego numerem PESEL. Ma to na celu uproszczenie dostępu do własnych danych za pośrednictwem aplikacji.

Wprowadzenie nowych przepisów zostało podzielone na dwa etapy. Część dotycząca ksiąg wieczystych wejdzie w życie 31 marca 2026 roku, natomiast zmiany dotyczące Krajowego Rejestru Sądowego zaczną obowiązywać 31 maja 2026 roku.

