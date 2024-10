i Autor: Shutterstock (3)

Podatki

Zmiany w popularnej uldze podatkowej! Polacy zyskają 33 tys. złotych

Duża zmiana w podatkach. Można zyskać 33 tys. zł. Na stronie podatki.gov.pl, czytamy, ze "ulga termomodernizacyjna daje możliwość odliczenia maksymalnie 53 tys. zł na osobę. W przypadku małżeństwa daje to nawet 106 tys. zł. - Taka kwota pozwala na ocieplenie domu, wymianę okien, pompę ciepła i zainstalowanie do tego paneli słonecznych. Maksymalna korzyść może wynieść nawet 33 920 zł, jeśli małżonkowie płacą podatek w drugim progu podatkowym, czyli według stawki 32 proc" . Co więcej na rozliczenie tej iulgi podatkowej masz 6 lat.