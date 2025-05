i Autor: Shutterstock (2), PAP/Marcin Obara

Wsparcie dla rodzin

Zmiany w świadczeniach na dziecko. Znika ważny limit

Czy Fundusz Alimentacyjny wkrótce przejdzie rewolucję? Samotni rodzice walczą z niskim progiem dochodowym, który ogranicza dostęp do alimentów od państwa. Czy rząd zlikwiduje kryterium dochodowe, by wsparcie trafiło do wszystkich potrzebujących? Zmiany mogą być ogromne - pisze "Fakt".