Deficyt budżetu państwa po październiku 2025 roku wyniósł prawie 227,1 mld zł.

Dochody budżetu wyniosły prawie 471,67 mld zł, co stanowi 74,5% kwoty zaplanowanej na cały rok.

Wydatki budżetu po październiku wyniosły 698,76 mld zł, co stanowi 75,8% kwoty zapisanej w ustawie budżetowej.

Dochody podatkowe budżetu państwa były niższe o 10,5% w porównaniu z analogicznym okresem roku 2024.

Z danych Ministerstwa Finansów wynika, że dochody budżetu państwa osiągnęły wartość 471,67 mld zł. Stanowi to 74,5% kwoty zaplanowanej na cały rok. Warto jednak zauważyć, że w komunikacie resortu finansów wskazano, iż dochody budżetu były niższe o około 47,9 mld zł (czyli o 9,2%) w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego, kiedy to wyniosły 519,5 mld zł.

Ministerstwo Finansów wyjaśniło tę sytuację w następujący sposób: „W warunkach porównywalnych, tj. bez reformy udziałów JST, dochody budżetu państwa w okresie styczeń-październik wyniosłyby 572,6 mld zł, tj. 101 mld zł więcej i byłyby o 53,1 mld zł wyższe niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, tj. 10,2 proc. więcej w ujęciu r/r. Oznacza to, że spadek dochodów r/r jest jedynie efektem innego podziału wpływów z PIT i CIT między budżet państwa a JST”.

Dochody podatkowe i ich struktura w październiku

Resort finansów podał, że dochody podatkowe budżetu państwa wyniosły 415,9 mld zł. Były one niższe w stosunku do wykonania w okresie styczeń – październik 2024 roku o około 48,7 mld zł, czyli o 10,5%. Szczegółowa analiza poszczególnych podatków przedstawia się następująco:

Dochody z podatku VAT: 268,5 mld zł, wyższe o około 24,9 mld zł (tj. 10,2%) w stosunku do wykonania w okresie styczeń – październik 2024 r.

268,5 mld zł, wyższe o około 24,9 mld zł (tj. 10,2%) w stosunku do wykonania w okresie styczeń – październik 2024 r. Dochody z podatku akcyzowego: 76 mld zł, wyższe o około 1,9 mld zł (o 2,5%) w stosunku do wykonania w analogicznym okresie roku 2024.

76 mld zł, wyższe o około 1,9 mld zł (o 2,5%) w stosunku do wykonania w analogicznym okresie roku 2024. Dochody z podatku PIT: 0,0 mld zł, niższe o 80,6 mld zł w stosunku do wykonania w okresie styczeń – październik 2024 r. Ministerstwo wyjaśniło, że jest to związane z reformą dochodów JST. Całkowite wpływy sektora finansów publicznych z PIT (budżet państwa i JST) wyniosły 160,6 mld zł i były wyższe o 19,3 mld zł (13,6%) w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku.

0,0 mld zł, niższe o 80,6 mld zł w stosunku do wykonania w okresie styczeń – październik 2024 r. Ministerstwo wyjaśniło, że jest to związane z reformą dochodów JST. Całkowite wpływy sektora finansów publicznych z PIT (budżet państwa i JST) wyniosły 160,6 mld zł i były wyższe o 19,3 mld zł (13,6%) w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. Dochody z podatku CIT: 53 mld zł, wyższe o około 3,2 mld zł (o 6,4%) niż przed rokiem.

W okresie dziesięciu miesięcy 2025 roku wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło 54,3 mld zł. Było to wyższe o około 0,7 mld zł (o 1,2%) niż w roku poprzednim.

Wydatki budżetu państwa

Z danych Ministerstwa Finansów wynika, że po październiku wydatki budżetu wyniosły 698,76 mld zł. Stanowi to 75,8% kwoty zapisanej w ustawie budżetowej. Wydatki były wyższe o około 49,4 mld zł, czyli o 7,6% w stosunku do tego samego okresu roku 2024, kiedy to wyniosły 649,3 mld zł (co stanowiło 74,9% planu).

Podsumowując, najnowsze dane dotyczące budżetu państwa wskazują na wysoki deficyt, który wyniósł prawie 227,1 mld zł po październiku 2025 roku. Dochody budżetowe, choć wysokie, były niższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, co wynika głównie z reformy udziałów JST. Wydatki budżetu również wzrosły w porównaniu z rokiem 2024. Te informacje są kluczowe dla zrozumienia aktualnej sytuacji finansowej państwa i mogą mieć wpływ na przyszłe decyzje gospodarcze.

