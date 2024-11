Znana firma kosmetyczna zbankrutowała. Sklepy znikną z galerii handlowych?

The Body Shop - symbol luksusu

The Body Shop to brytyjska sieć detaliczna zajmująca się sprzedażą kosmetyków. Firma została założony w 1976 roku w Anglii przez Anitę Roddick, aktywistkę na rzecz praw zwierząt i środowiska. Jej zaangażowanie w etyczną produkcję kosmetyków szybko przyniosło marce ogromną popularność i międzynarodowe uznanie. Sieć od początku stawiała na dystrybucję produktów etycznych i jako jedna z pierwszych firm kosmetycznych zakazała testowania swoich wyrobów na zwierzętach. W 2006 roku firmę nabył francuski koncern L’Oréal, w późniejszych latach kilkakrotnie zmieniała właścicieli W szczytowym okresie marka posiadała 3 tys. sklepów w 70 krajach i rocznie obsługiwała 77 milionów klientów.

To koniec The Body Shop?

Jeszcze kilka lat temu kosmetyki The Body Shop cieszyły się ogromną popularnością. Dzisiaj marka coraz częściej przegrywa walkę o klientów. Pierwsze doniesienia o problemach marki dotyczyły Wielkiej Brytanii. To właśnie tam sieć zamknęła 75 swoich sklepów i zwolniła ponad 700 pracowników. W tym roku amerykański oddział The Body Shop ogłosił również upadłość i całkowicie zakończył swoją działalność. Do likwidacji poszły także 33 sklepy z Kanady.

W tym tygodniu upadłość firmy ogłosił holenderski sąd. Marka poinformowała o bankructwie w Holandii we wpisie na Facebooku. Jak zapewniła, tamtejsze sklepy pozostaną otwarte, a syndyk masy upadłościowej analizuje możliwości dalszego działania The Body Shop na tym rynku - pisze "Rz".

Holenderscy klienci nie mogą już jednak wymieniać bonów podarunkowych w punktach The Body Shop. Od jakiegoś czasu nie działa także w tym kraju strona internetowa sklepu. W Holandii marka ma 27 sklepów.

Co ze sklepami The Body Shop w Polsce?

Firmie grozi także upadłość na innych rynkach, w tym w Belgii. Pierwszy sklep stacjonarny otworzył się w Polsce w lutym 2007 roku. Na początku 2023 roku sklepów było już 17. Sklepów jednak ubywa. Teraz jest ich 14. Obecnie nie ma informacji o planach ich likwidacji.