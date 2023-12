Bankructwo Makro w Belgii

W ostatnich latach spółka Makro Cash & Carry Belgium NV poniosła straty finansowe, a sprzedaż w czasie pandemii jeszcze bardziej spadła. W styczniu 2023 r. ogłoszono upadłość firmy, co spowodowało utratę 1431 miejsc pracy w Belgii. 421 pracowników, którzy stracili pracę w belgijskim oddziale sieci detalicznej Makro Cash & Carry w wyniku upadłości firmy, otrzyma 2,8 mln euro pomocy unijnej.

Wsparcie dla byłych pracowników z UE

Parlament Europejski zatwierdził wniosek Belgii o wsparcie z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji na rzecz Zwalnianych Pracowników (EGF). Eurodeputowani uznali, że „pandemia Covid-19 i rosyjska wojna agresywna przeciwko Ukrainie zmniejszyły konkurencyjność gospodarczą i mają negatywny wpływ na wzrost gospodarczy w Belgii”. Całkowity szacunkowy koszt wsparcia na rzecz pracowników wynosi 3,2 mln euro, z czego 85 proc. (2,8 mln euro) pokrywa EFG, a pozostałe 15 proc. (499 000 euro) sfinansuje region Walonii. Władze regionalne we Flandrii nie widzą potrzeby uzupełniania przez EFG wsparcia dostępnego dla tamtejszych byłych pracowników Makro. Według Statbela bezrobocie w Walonii (8,8 proc.) jest wyższe niż we Flandrii (3,1 proc.).

