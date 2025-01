Znana sieć sklepów znika z Polski! Znamy datę

Słynna sieć kosmetyczna wycofuje się z Polski

- "The Body Shop Polska kończy działalność na rynku polskim w dniu 22.02.2025" - napisała firma w komunikacie. Dodała, że sklep internetowy przestanie działać 26 stycznia. Tego samego dnia zakończy się też program lojalnościowy marki. Zapewniono, że punkty uzbierane w programie można wykorzystać w sklepach stacjonarnych i na stronie do tego dnia, a karty podarunkowe można realizować do 22 lutego w działających sklepach stacjonarnych.

- "Sprzedaż w centrach handlowych: Galeria Krakowska, Centrum Handlowe Serenada, Silesia City Center oraz Forum Gdańsk zostanie zakończona w dniu 26.01.2025" - dodano.

The Body Shop w Polsce od 2007 roku

The Body Shop to działająca w Polsce od 2007 roku brytyjska sieć detaliczna zajmująca się handlem kosmetykami naturalnymi, nietestowanymi na zwierzętach, w tym m.in. produktami do pielęgnacji włosów, ciała i twarzy. Pierwszy sklep otworzyła Anita Roddick w 1976 roku w Brighton w Anglii. W 2006 roku The Body Shop dołączył do L’Oreal Group, a w 2017 do Natura &Co. Natomiast w 2023 roku sieć została przejęta przez Aurelius Group.

W Polsce sklepami The Body Shop zarządza spółka Alshaya Poland. W jej portfolio znajdują się także marki Victoria’s Secret i Bath & Body Works. Jak pisze serwis WP Finanse, pierwsze doniesienia o problemach marki dotyczyły Wielkiej Brytanii. Tam sieć zamknęła 75 swoich sklepów i zwolniła ponad 700 pracowników. Po przejęciu przez firmę inwestycyjną Auréa, należącą do Mike’a Jatanii (jednego z najbogatszych przedsiębiorców w Wielkiej Brytanii i Azji) wznowiła działalność w ograniczonej liczbie sklepów.