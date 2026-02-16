Najważniejsze informacje:

33 restauracje i 500 miejsc pracy zagrożonych – sieć North Fish może zostać zlikwidowana, co dotknęłoby setki pracowników

– sieć North Fish może zostać zlikwidowana, co dotknęłoby setki Wniosek wpłynął 30 stycznia 2026 roku – sąd w Kielcach rozpatruje sprawę upadłości znanej sieci restauracyjnej

– sąd w Kielcach rozpatruje sprawę upadłości znanej sieci restauracyjnej Problemy finansowe od 2024 roku – firma sygnalizowała słabsze wyniki, mimo wsparcia kredytowego od właściciela

– firma sygnalizowała słabsze wyniki, mimo wsparcia kredytowego od właściciela Ekspansja zagraniczna pod znakiem zapytania – plany rozwoju w Wielkiej Brytanii mogą zostać porzucone

Upadłość North Food potwierdzona. Sąd w Kielcach otrzymał dokumenty

Dokument trafił do Sądu Rejonowego w Kielcach 30 stycznia 2026 roku. Tomasz Durlej, rzecznik Sądu Okręgowego w Kielcach, potwierdził informację "Gazety Wyborczej". Zarząd spółki wprost wskazał przyczynę złożenia wniosku.

Wniosek o ogłoszenie upadłości został złożony przez zarząd z powodu utraty płynności finansowej

– przekazał rzecznik prasowy sądu.

Centrala North Food odmawia komentarza w sprawie. Firma milczy na temat dalszych planów i możliwości ratowania biznesu.

North Fish i John Burg zagrożone. Co czeka 33 restauracje?

North Food prowadzi obecnie 33 lokale gastronomiczne w całej Polsce. Firma zatrudnia około 500 pracowników. W portfolio znajdują się dwa główne koncepty – restauracje North Fish oraz sieć John Burg.

North Fish specjalizuje się w daniach rybnych i owocach morza. Pierwszy punkt powstał w 2002 roku w Galerii Echo w Kielcach. Przez lata sieć rozwijała się głównie w centrach handlowych największych polskich miast.

Jeśli sąd ogłosi upadłość, może dojść do likwidacji części lub całości działalności. Scenariusz ten oznaczałby zamknięcie dziesiątek lokali i utratę pracy dla setek osób.

Michał Sołowow traci w gastronomii. Jak wygląda imperium miliardera?

Właścicielem North Food jest wiedeńska spółka MS Galleon GmbH. Firma ta jest kontrolowana przez Michała Sołowowa. "Forbes" szacuje jego majątek na ponad 28 miliardów złotych, co czyni go najbogatszym Polakiem.

Gastronomia stanowi jednak niewielką część jego biznesowego portfolio. W imperium Sołowowa znajdują się znacznie większe aktywa. Miliarder kontroluje między innymi Cersanit (ceramika sanitarna), Barlinek (podłogi drewniane) oraz Synthos (chemikalia i tworzywa sztuczne).

Problemy finansowe North Food nie wpływają bezpośrednio na pozostałe biznesy właściciela. Upadłość sieci restauracji to stosunkowo niewielka strata w kontekście całego majątku miliardera.

Ekspansja zagraniczna North Fish w Londynie. Plany runęły?

W 2021 roku North Food rozpoczęło ekspansję zagraniczną. Firma otworzyła lokal w prestiżowym centrum handlowym Westfield Stratford City w Londynie. Zarząd zapowiadał wówczas kolejne inwestycje na rynku brytyjskim.

Plany rozwoju międzynarodowego dziś stoją pod dużym znakiem zapytania. Problemy finansowe w Polsce skutecznie torpedują możliwość dalszej ekspansji. Przyszłość londyńskiego lokalu również pozostaje niepewna.

Kłopoty North Food widoczne już w 2024 roku. Zarząd ostrzegał

Problemy finansowe North Food nie pojawiły się nagle. Już w sprawozdaniu za 2024 rok zarząd informował o słabszych wynikach niż rok wcześniej. Firma zapewniała jednak, że dzięki pożyczce od głównego akcjonariusza reguluje zobowiązania terminowo.

Wsparcie finansowe od Michała Sołowowa nie wystarczyło. Sytuacja pogorszyła się na tyle, że zarząd zdecydował się na złożenie wniosku o upadłość. Teraz o losie 33 restauracji i 500 pracowników zadecyduje sąd w Kielcach.