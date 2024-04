Oddaj ciuchy do sklepu

To już druga edycja akcji organizowanej przez Carrefour Polska we współpracy z marką Ubrania Do Oddania. Pierwsza tego typu akcja została zorganizowana jesienią. Sieć informuje, że wówczas w ciągu dwóch tygodni udało się zebrać aż 4 tony ubrań. Dzięki temu zaoszczędzono 23,5 mln litrów wody i ograniczono emisję dwutlenku węgla o 48 ton. Jak będzie tym razem?

Osoby, które chcą przyłączyć się do akcji mogą przynieść do jednego z wyznaczonych supermarketów Carrefour zbędne ubrania. Wiosna to idealny czas na robienie porządków w szafie. Zbędne ubrania, których nie będziemy już nosić, warto spakować i zanieść do sklepu. Sieć przygotowała specjalne pojemniki. Można je znaleźć przy Punktach Obsługi Klienta w wyznaczonych do akcji sklepach. Do pojemników należy wrzucić przyniesioną odzież. Za każde 10 sztuk otrzymuje się e-kupon o wartości 10 zł. Kupon ten można wykorzystać w trakcie codziennych zakupów w sklepach sieci. Carrefour deklaruje także, że za każdy kilogram zebranych ubrań przekaże złotówkę na konto Fundacji "Las na zawsze".

Akcja Carrefour potrwa do 30 kwietnia 2024 r. Akcja ta ma głównie cel edukacyjny i proekologiczny. Ale nie zapominajmy, że niezniszczone ubrania, których już nie będziemy nosić można zanieść do Caritas Polska lub Polskiego Czerwonego Krzyża.