Pepsi znika ze sklepów sieci Carrefour. Jest oficjalna decyzja

Pepsi znika z Carrefoura

Od 4 stycznia 2024 roku sklepy sieci Carrefour we Francji nie będą sprzedawać takich produktów jak:,Pepsi, 7up, Lipton, Lay‘s, Doritos, Alvalle, Quaker i Benenuts. To reakcja sieci na podwyżki cen, których domaga się PepsiCo.

Rzecznik prasowy Carrefour powiedział, że klienci mogą w sklepach przeczytać informację: „Nie sprzedajemy już tej marki z powodu niedopuszczalnych podwyżek cen”. Towarzyszy temu komunikat, że Carrefour zobowiązał się do obniżenia cen.

PepsiCo informowało już w październiku ub. roku o podwyżkach zaplanowanych na 2024 rok. Spółka komunikowała to równocześnie z podniesieniem prognozy zysku za 2023 rok. Według francuskich mediów, w warunkach zaproponowanych sieci Carrefour, PepsiCo zaplanowało podwyżkę cen o około 7 proc.

Czy Pepsi będzie można kupić w Polsce?

Na razie nie wiadomo, czy wstrzymanie dostaw od PepsiCo we Francji przełoży się na sprzedaż produktów w innych krajach, gdzie działa sieć handlowa. Dziennikarze serwisu wiadomoscihandlowe.pl zapytali o to sieć Carrefour Polska. Na razie czekają na odpowiedź. W Polsce Carrefour ma ok. 900 sklepów w sześciu formatach: hipermarketów, supermarketów, sklepów hurtowo-dyskontowych, osiedlowych i specjalistycznych oraz sklepu internetowego.

