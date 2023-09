Znany dziennikarz ujawnia! Zapłacił krocie za darmowe leki dla seniorów?

Darmowe leki dla seniorów

Od 1 września program bezpłatnych leków 75 plus został rozszerzony o osoby powyżej 65. roku życia. Znacząco wzrosła też lista leków dostępnych za darmo – z ponad 2000, do prawie 3800. Seniorzy mogą więc dostać większość refundowanych w tej chwili lekarstw (wszystkich jest tylko około 350 więcej). Na liście leków 65 plus są m.in.: leki dla alergików, dla pacjentów onkologicznych oraz diabetyków (insuliny). Seniorzy mogą też liczyć na darmowe leki na choroby serca, nadciśnienie oraz na bezpłatne szczepionki, które przysługiwały za darmo dotąd tylko osobom 75 plus.

Andrzej Bober ujawnia – za darmowe leki zapłacił 204 zł!

Od września pojawiły się też problemy z realizacją darmowych recept. Musiały być one wystawione z wrześniową datą, z zaznaczeniem na recepcie litery ”S”, przez lekarza POZ. Z tego powodu część seniorów musiała płacić w aptece - tak jak znany dziennikarz Andrzej Bober. W emocjonującym wpisie w mediach społecznościowych napisał:

- "To jest rachunek z apteki dla 2 osób 65+,który miał wynosić 0 PLN. To jest dowód na kłamstwa,obłudę i cynizm PIS-skiej szajki”

We wpisie widzimy tylko część paragonu, nie wiadomo dokładnie, jakie leki kupił Andrzej Bober, może część z nich nie jest refundowana albo lekarz zapomniał dopisać symbol „S”?

