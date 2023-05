Zniesienie opłat za autostrady. Czas na decyzję rządu

Jarosław Kaczyński podczas niedzielnej konwencji programowej złożył kilka obietnic. Prezes PiS zadeklarował, że od 1 stycznia 2024 roku świadczenie 500 plus zostanie podniesione do 800 złotych. Do tego darmowe leki mają otrzymać dzieci, młodzież oraz seniorzy od 65 roku. Kaczyński nie zapomniał także o kierowcach: zapowiedział, że rząd zniesie pobór opłat za przejazd autostradami, które są zarządzane przez GDDKiA. Teraz projektem zmiany przepisów w tej sprawie zajmie się rząd - we wtorek poinformowało, że zniesienie opłat za przejazdy trafiło do wykazu prac. - Celem projektu jest zaniechanie poboru opłat za przejazd autostradą od pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony (czyli samochodów osobowych oraz motocykli) na odcinkach autostrad płatnych zarządzanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad - wyjaśniono.

Prezes #PiS J. #Kaczyński przedstawił #NoweKonkretyPiS ⤵👉 #800Plus od stycznia 2024 r. 👨‍👩‍👧‍👦👉 Darmowe leki od 65. roku życia oraz dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia 💊👉 Darmowe autostrady państwowe dla samochodów osobowych 🛣#KonwencjaPiS #ProgramowyUL 🐝🇵🇱 pic.twitter.com/Z1TcZfGA12— Prawo i Sprawiedliwość (@pisorgpl) May 14, 2023