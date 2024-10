Znika popularna opcja z kartą Moja Biedronka! Klienci Biedronki na tym stracą

To koniec! Nie ma zgody na kredyt 0 proc. Tusk przyzna się do porażki?

Kolejny gang pluszaków pojawił się w Biedronce 26 sierpnia 2024. W Gangu Produkciaków jest aż 17 maskotek: malina Malwina, groszek Grześ i Grażynka, Ziemniak Ziemowit, parówki Pamelki, serek Sławek, pieróg Patryk, frytki Filomenki, lód Lucek, lód Lila, muffinka Marylka, szampon Szymon, pasta Pola, papier Pakosław, czekolada Celinka, sok Sebek, wkrętarka Wiki i apka Biedronka. Za zakupy w Biedronce dostajemy naklejki, które można potem wymienić na pluszaki. Odpowiednia liczba naklejek to możliwość odebrania maskotki Gangu Produkciaków za darmo.

Jak zdobyć Produkciaka?

Klienci zbierający naklejki Gangu Produkciaków mogą pobierać przy kasach w Biedronce klasery na naklejki. Do otrzymania jednej naklejki, trzeba wydać w sklepie przynajmniej 69 zł. Kolejne nalepki można dostać, jeśli na zakupach spełnimy odpowiednie warunki. Klienci z kartą Moja Biedronka mają łatwiej, bo dzięki specjalnej funkcji mogą szybciej zdobywać naklejki.

Dodatkową, 1 naklejkę, zdobywa się za:

* zakupy z kartą Moja Biedronka lub aplikacją Biedronka za każde wydane 69 zł,

* zakup warzyw lub owoców za każde wydane 69 zł,

* zakup produktów z oferty specjalnej za minimum 10 zł za każde wydane 69 zł, przy czym ofertą specjalną są objęte wyłącznie wybrane produkty dostępne w ofercie sklepu Biedronka, wskazane w gazetkach promocyjnych i oznaczone znakiem „Kup i zyskaj extra naklejki”,

* prawidłowe rozwiązanie quizu w aplikacji Biedronka – kod uprawniający do dostępu do quizu otrzymają użytkownicy karty Moja Biedronka po dokonaniu zakupów za min. 69 zł zrealizowanych z użyciem karty Moja Biedronka lub aplikacji Biedronka.

Tym samym zakupy za 69 zł, przy spełnieniu wszystkich powyższych warunków, mogą być premiowane maksymalnie 5 naklejkami. Za jedną transakcję w sklepie Biedronka można otrzymać maksymalnie 60 naklejek.

Gang Produkciaków tylko do połowy listopada

Czas na zbieranie naklejek i korzystania z funkcji karty Moja Biedronka mamy do 16 listopada 2024. Odbiór Produkciaków i książek będzie możliwy do wyczerpania zapasów, jednak nie dłużej niż do 30.11.2024 r.

