Zniżki na bilety PKP dla seniorów. Konieczne specjalne zaświadczenie

Zniżki kolejowe dostępne dla seniorów

Przy zakupie biletu na pociąg PKP seniorzy mogą skorzystać z oferty „Bilet Seniora”. Osoby uprawnione do mogą kupić bilet ze zniżką 30 proc. Zniżka przysługuje na bilety krajowe PKP Intercity w 1. i w 2. klasie. O przyznaniu zniżki decyduje wiek – pasażer musi mieć co najmniej 60 lat. Podczas kontroli oprócz zakupionego biletu pasażer musi okazać dokument potwierdzający prawo do ulgi. W przypadku Biletu Seniora wystarczy pokazać dokument tożsamości ze zdjęciem np. dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy.

Ulga 37 proc. na bilety PKP. Konieczne zaświadczenie

Seniorzy, posiadający legitymację emeryta - rencisty, mogą także uzyskać 37-procentową ustawową zniżkę na dwa przejazdy rocznie w drugiej klasie pociągów PKP Intercity lub innych. Dwa przejazdy to dwie trasy – czyli np. przejazd do docelowej, wybranej miejscowości i powrót (jeden odcinek to jeden przejazd, bilet tam i powrót oznacza więc dwa przejazdy). Osoby uprawnione muszą podczas kontroli okazać nie tylko bilet i dowód tożsamości, ale także odpowiednie zaświadczenie. Dokument ten można otrzymać w kilku miejscach:

* Terenowe jednostki Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów;

* Wojewódzkie i regionalne rady weteranów pracy Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych;

* Okręgowe sekcje emerytów i rencistów Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Ważne!

Z dwóch ulgowych przejazdów w ciągu roku mogą też skorzystać współmałżonkowie, na których pobierane są zasiłki rodzinne.

Ile wynosi mandat w PKP Intercity?

Za brak odpowiedniego dokumentu podczas kontroli można dostać karę. Zgodnie z tabelą opłat dodatkowych PKP Intercity, brak ważnego dokumentu potwierdzającego uprawnienie do ulgowego przejazdu może skutkować mandatem w wysokości aż 600 zł. Warto jednak pamiętać, że płacąc mandat w pociągu, jego wysokość jest obniżana o 80 proc. Oznacza to, że jeśli senior zapomni dokumentów, lecz opłaci mandat od razu, kara wyniesie 120 zł.

