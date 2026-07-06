Wojciech Balczun pokazał, jak spędza wolny weekend

Na co dzień odpowiada za nadzór nad najważniejszymi spółkami Skarbu Państwa, jednak tym razem minister postanowił pokazać znacznie bardziej prywatną stronę swojego życia. Wojciech Balczun, szef Ministerstwa Aktywów Państwowych, opublikował w serwisie X zdjęcie, na którym odpoczywa w domu w towarzystwie swoich psów.

Do fotografii dołączył krótki wpis: „Od dawna nie miałem weekendu w domu. Pieski są szczęśliwe, piąty śpi przy łóżku, bo tak lubi”. Zdjęcie szybko przyciągnęło uwagę internautów, lecz także polityków.

Anna Maria Żukowska postanowiła zgadnąć rasy psów

Pod wpisem ministra pojawił się komentarz przewodniczącej Klubu Parlamentarnego Lewicy Anny Marii Żukowskiej. Posłanka nie pytała jednak o sprawy polityczne. Zainteresowały ją... psy ministra.

Jorczek, malti,... reszty nie jestem pewna. Jak się nazywają słodziaki? – napisała.

Na odpowiedź nie trzeba było długo czekać. Wojciech Balczun odpowiedział, ujawniając nie tylko imiona swoich czworonożnych towarzyszy, ale również ich rasy. Jak przekazał minister, jego dom zamieszkują: dwa yorki – Pysia i Fiona, Coton de Tuléar o imieniu Eliza i dwa pomeraniany – Dio i Ozzy. Okazało się więc, że na zdjęciu zabrakło jednego z pupili, który – jak napisał sam minister – wolał spać przy łóżku.

Nie tylko polityka. Coraz więcej prywaty

Choć profile polityków w mediach społecznościowych najczęściej służą komentowaniu bieżących wydarzeń, coraz częściej pojawiają się tam również prywatne kadry. Zdjęcia z rodziną, hobby czy zwierzętami mają pokazać bardziej codzienną stronę osób pełniących najważniejsze funkcje publiczne. Tym razem zamiast dyskusji o gospodarce czy spółkach Skarbu Państwa uwagę internautów przyciągnęły właśnie psy Wojciecha Balczuna i sympatyczna wymiana komentarzy z Anną Marią Żukowską.

Wojciech Balczun objął stanowisko ministra aktywów państwowych 24 lipca 2025 roku. Wcześniej kierował Agencją Rozwoju Przemysłu, a przez lata zarządzał również PKP Cargo oraz Kolejami Ukraińskimi. Jest menedżerem specjalizującym się w restrukturyzacji przedsiębiorstw i zarządzaniu dużymi organizacjami, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym.

Dawno nie miałem weekendu w domu. Pieski szczęśliwe, piąty śpi sobie przy łóżku, bo tak lubi 😉☺️ pic.twitter.com/JT3r3bmoOg— Wojciech Balczun (@wbalczun) July 4, 2026

Wojciech Balczun, minister Aktywów Państwowych [IMPACT 2026]