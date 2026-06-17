ZUS ostrzega przed nową falą fałszywych SMS-ów.

Oszuści podszywają się pod portal eZUS i próbują wyłudzić dane osobowe.

Jedna nieostrożna decyzja może skończyć się utratą pieniędzy lub kradzieżą tożsamości.

Fałszywy SMS miał prowadzić do eZUS

Alarm podniósł mieszkaniec Zielonej Góry, który otrzymał wiadomość SMS zawierającą link rzekomo prowadzący do portalu eZUS. Zamiast kliknąć w odnośnik, postanowił sprawdzić jego autentyczność w placówce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Okazało się, że była to próba oszustwa. Przestępcy liczyli na to, że odbiorca poda swoje dane lub zaloguje się do fałszywej strony przypominającej oficjalny portal ZUS.

Zakład przypomina, że nigdy nie wysyła SMS-ów zawierających linki do zewnętrznych stron internetowych. Pracownicy instytucji nie proszą również przez telefon o podawanie loginów, haseł, numerów kart płatniczych czy kodów autoryzacyjnych.

Oszuści stale zmieniają metody

Fałszywe wiadomości SMS to tylko jedna z metod stosowanych przez cyberprzestępców. Jak podkreśla ZUS, oszuści nieustannie modyfikują swoje działania, aby wzbudzić zaufanie i skłonić ofiary do pochopnych decyzji.

Jednym z częstszych scenariuszy jest rozsyłanie wiadomości o rzekomym błędzie w rozliczeniu składki zdrowotnej. W SMS-ie pojawia się informacja o niewielkiej niedopłacie, którą należy szybko uregulować. Dla zwiększenia presji przestępcy straszą wysokimi karami i konsekwencjami finansowymi. Kliknięcie w link prowadzi zwykle do fałszywej bramki płatniczej, której celem jest przejęcie danych bankowych użytkownika.

Seniorzy są szczególnie narażeni

Coraz częściej celem oszustów stają się osoby starsze. Przestępcy wykorzystują zaufanie seniorów do instytucji publicznych i podszywają się pod pracowników ZUS.

W jednym z popularnych schematów telefoniczny rozmówca informuje o możliwości podwyższenia emerytury. Warunkiem ma być jednak wpłacenie jednorazowej opłaty rejestracyjnej. To klasyczna próba wyłudzenia pieniędzy.

ZUS ostrzega także przed osobami odwiedzającymi seniorów w domach pod pretekstem kontroli dokumentów lub weryfikacji świadczeń. Takie wizyty mogą skończyć się kradzieżą gotówki albo wyłudzeniem numeru PESEL i innych danych osobowych.

Fałszywe inwestycje z wykorzystaniem sztucznej inteligencji

Nowym narzędziem w rękach oszustów stała się technologia deepfake. W mediach społecznościowych pojawiają się reklamy wykorzystujące cyfrowo zmodyfikowane wizerunki znanych osób, ekspertów czy urzędników państwowych.

Materiały mają przekonywać internautów do udziału w rzekomych programach inwestycyjnych powiązanych z ZUS lub państwowymi instytucjami. W rzeczywistości ich celem jest przejęcie pieniędzy lub danych logowania do bankowości elektronicznej.

Eksperci ds. cyberbezpieczeństwa zwracają uwagę, że tego typu oszustwa stają się coraz trudniejsze do rozpoznania, ponieważ wykorzystują bardzo realistyczne nagrania i grafiki.

ZUS przypomina o ważnej zasadzie

Zakład Ubezpieczeń Społecznych podkreśla, że nie należy podawać żadnych poufnych informacji w odpowiedzi na wiadomości SMS, e-maile czy komunikaty przesyłane przez komunikatory internetowe.

Szczególną ostrożność trzeba zachować wobec linków prowadzących do stron logowania lub płatności. Jeśli pojawiają się jakiekolwiek wątpliwości, najlepiej samodzielnie skontaktować się z ZUS lub odwiedzić najbliższą placówkę.

Podejrzane wiadomości SMS można przekazywać na bezpłatny numer 8080. Dzięki temu służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo sieci mogą szybciej blokować złośliwe domeny i ograniczać skalę oszustw.

Jeden klik może wystarczyć

Specjaliści od cyberbezpieczeństwa nie mają wątpliwości, że największym sprzymierzeńcem oszustów jest pośpiech i nieuwaga. Przestępcy celowo tworzą wiadomości wywołujące stres, strach lub poczucie pilności.

Dlatego każdą informację dotyczącą świadczeń, emerytur czy rozliczeń z ZUS warto zweryfikować bezpośrednio u źródła. Jeden nieostrożny klik może bowiem oznaczać nie tylko utratę pieniędzy, ale również przejęcie danych osobowych, których odzyskanie bywa znacznie trudniejsze niż odzyskanie skradzionych środków.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister Funduszy i Polityki Regionalnej [IMPACT 2026]