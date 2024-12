ZUS cofa zasiłek na kwotę 2380 zł! Dotyczy to sporej grupy Polaków

ZUS kontroluje zwolnienia lekarskie

Portal Medonet poprosił o komentarz w sprawie nadużyć zwolnień lekarskich, prezesa Conperio - firmy specjalizującej się w tematyce absencji chorobowej. Okazuje się, że Polacy są bardzo pomysłowi. Oto co robili pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich w trzecim kwartale 2024 r.:

*naprawa przez chorego skutera oraz auta,

* malowanie drzwi od kurnika,

* brak dzieci pod wskazanym adresem na zwolnieniach z tytułu opieki nad chorym dzieckiem,

* porządki na terenie posesji,

* spożywanie alkoholu, picie piwa

* "pomaganie" żonie w prowadzeniu sklepu spożywczo-przemysłowego.

* remonty w domu, malowanie mieszkania, malowanie korytarza, tapetowanie mieszkania,

* wykonywanie prac gospodarczych, przygotowywanie do wysiewu pola,

* druga praca

* wyjazdy rekreacyjne, wyjazd na działki ogrodowe, wyjazdy na wakacje.

Podczas kontroli opartych na dokumentach, gdzie analizowano raporty z systemu ZUS i informacje od sygnalistów, kontrolujący stwierdzili np. udział w wyjazdach zagranicznych, udział w pielgrzymce, udział w imprezie towarzyskiej czy rozrywkowej (wesele, przyjęcie komunijne), udział w zorganizowanym turnieju w grze w tzw. piłkarzyki, udział dyrektora szkoły w uroczystym zakończeniu roku szkolnego czy korzystanie ze zwolnienia u jednego pracodawcy i jednoczesne świadczenie w tym czasie pracy u drugiego. Wystąpiły też przypadki lekarzy, którzy sami byli na zwolnieniu, ale w tym czasie wystawiali innym pacjentom recepty i zwolnienia — mówi w rozmowie z Medonetem regionalny rzecznik ZUS z województwa pomorskiego Krzysztof Cieszyński.

Jak wygląda kontrola zwolnień lekarskich

W trakcie kontroli pracownicy ZUS odwiedzają chorego, by ustalić, co robi w czasie pobierania zasiłku chorobowego, czy poprawnie wykorzystuje zwolnienie od pracy lub, czy nie wykonuje w czasie zwolnienia lekarskiego innej pracy zarobkowej. Drugi rodzaj kontroli to ocena prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy. Lekarze orzecznicy ZUS sprawdzają, czy osoba korzystająca z e-ZLA nadal jest chora i niezbędna jest kontynuacja zwolnienia, czy też należy je skrócić. Pracodawcy, którzy zatrudniają powyżej 20 ubezpieczonych, również mają prawo przeprowadzić kontrolę wykorzystywania zwolnień lekarskich.

Ile osób na L4 skontrolował ZUS?

W całej Polsce ZUS skontrolował prawie 35 tys. ubezpieczonych: 5125 osób zostało pozbawionych prawa do zasiłku chorobowego. Najwięcej osób pozbawionych prawa do wynagrodzenia na L4 było w województwie śląskim (tj. 797 osób), a najmniej w województwie podlaskim — 64 osoby. Średnia kwota cofniętego zasiłku to ok. 2380 zł.