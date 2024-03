ZUS zaskoczy seniorów. Wyższa emerytura wpłynie na na ich konta

ZUS dziś zaskoczy seniorów. Terminy wypłat emerytur z ZUS - marzec 2024

Rok zapowiada się dobrze dla emerytów, pod warunkiem, że nie wzrośnie inflacja. Z naszych wyliczeń wynika, że dzięki waloryzacji i dodatkom, seniorzy otrzymujący z ZUS ok. 2500 zł brutto, wzbogacą się w okresie marzec-grudzień w sumie aż o 6600 zł brutto. Jednakże nadal, wielkim znakiem zapytania pozostaje tempo wzrostu cen.

Chwilowo inflacja zwolniła do 3,9 proc. jednak nie wiadomo czy rząd utrzyma zamrożone ceny energii i 0 VAT na żywność. Jeśli nie, to inflacja znowu przyspieszy "zjadając" te podwyżki, a co za tym idzie seniorzy nie odczują znacznej różnicy w portfelu.

Jakie podwyżki dostaną seniorzy?

Od 1 marca 2024 r. najniższa emerytura wynosi już 1780,96 zł brutto, co oznacza wzrost o 192,52 zł. Mając emeryturę w wysokości 2500 zł dostaniemy więcej o 303 zł., mając 2800 zł., ZUS nam przeleje dodatkowo 339 zł. Jeśli nasze świadczenie wynosiło dotychczas 3400 zł., możemy spodziewać się dodatkowych 412 zł.

Wzrastają też dodatki do świadczeń:

dodatek dla sieroty zupełnej – wzrost z 553,30 zł do 620,36 zł,

dodatek pielęgnacyjny – z 294,39 zł do 330,07 zł,

dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji – z 441,59 zł do 495,11 zł,

ryczałt energetyczny – z 255,17 zł do 299,82 zł.

Jaki jest kalendarz wypłat z ZUS?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych świadczenia emerytalno-rentowe wypłaca w kilku terminach: 1., 5., 6., 10., 15., 20., i 25 dnia miesiąca. Jeśli termin płatności świadczenia przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, to świadczenie wypłacane jest wcześniej. Najczęściej środki z ZUS wypłacane są w godzinach porannych, pomiędzy 6:00, a 9:00, o ile spodziewamy się przelewu bankowego. W innym przypadku trzeba czekać na listonosza.

Terminy wypłat po raz pierwszy emerytur powiększonych o waloryzację wskaźnikiem 12,12:

1 marca w piątek.

5 marca we wtorek

6 marca w środę

10 marca w niedzielę, emerytury ZUS przeleje lub wyśle w piątek 8 marca

15 marca w piątek

20 marca w środę

25 marca w poniedziałek.

Trzynasta emerytura już w kwietniu, 14. tka na jesieni

W 2024 roku emeryci otrzymają trzynastkę i czternastkę. Trzynasta emerytura przysługuje wszystkim osobom pobierającym emerytury, bez względu na to jak wysokie jest ich świadczenie. Wypłacana jest ona w wysokości minimalnej emerytury (waloryzowanej każdego roku). Wskaźnik marcowej waloryzacji wyniesie 12,12 proc. Ma to wpływ na wysokość nie tylko podstawowych emerytur, ale i 13-tki oraz 14-tki. Po zastosowaniu podwyżki świadczeń o 12,12 proc. uzyskamy najniższą emeryturę rzędu 1780, 96 zł brutto. W związku z tym, że 13. emerytura jest wysokości właśnie najniżej emerytury, to wzrośnie ona z 1588 zł brutto do 1781 zł brutto. Co istotne, wszyscy emeryci dostaną 13-tkę takiej samej wysokości. I taką wypłatę otrzymają właśnie seniorzy w kwietniu.

Na jesieni, tak jak w ubiegłym roku z kolei będzie wypłacana czternastka, ale w pełnej kwocie dostaną tylko ci seniorzy, których świadczenie nie przekracza 2900 zł brutto. Osoby z wyższymi świadczeniami dostaną dodatek wyliczony zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”.

Przy tym warto zaznaczyć, że marzec- kwiecień to okres wypłat wyrównania, od stycznia, podwyżek dla nauczycieli i budżetówki. Ci seniorzy, którzy pracują w szeroko pojętej budżetówce, zatem mogą spodziewać się jeszcze dodatkowego zastrzyku pieniędzy i wyższego stałego wynagrodzenia.

