ZUS kontroluje konta emerytów i rencistów! Muszą oddawać aż 1878 złotych

Beata Lekszycka
Marta Kowalska
2025-10-03 12:01

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął kontrolę wypłat 14. emerytury. Choć świadczenie trafiło już do wszystkich uprawnionych, część osób będzie musiała je zwrócić - pisze Interia. Kluczowe znaczenie mają limity dorabiania do emerytur i renta, które decydują, czy senior zachowa dodatkowe pieniądze, czy odda je państwu.

Starsza kobieta w pomarańczowej bluzce, ze zmarszczoną twarzą i dłonią na czole, siedząca na szarej kanapie. Obok widoczne banknoty 100-złotowe i logo ZUS, symbolizujące problemy z 14. emeryturą i kontrolami ZUS. Więcej informacji znajdziesz na Super Biznes.

  • 14. emerytura (1878 zł brutto) nie dla wszystkich: Niespełnienie warunków wiąże się z obowiązkiem zwrotu.
  • Limity dorabiania (od 1.09.2025): Przekroczenie 11 373,30 zł brutto całkowicie zawiesza świadczenie i może skutkować zwrotem 14. emerytury.
  • ZUS weryfikuje na dzień 31 sierpnia: Decyzja o zwrocie zależy od limitów obowiązujących od 1 czerwca do 31 sierpnia.
  • Pracujący wcześniejsi emeryci w grupie ryzyka: Mogą być zobowiązani do zwrotu 1838 zł, jeśli przekroczyli progi zarobkowe.

14. emerytura 2025 – komu się należy

Od końca sierpnia ZUS wysyłał do emerytów i rencistów dodatkowe świadczenie. 14. emerytura w tym roku wynosi 1878 zł brutto - tyle, ile minimalna emerytura. Ostatnie przelewy trafiły na konta seniorów 25 września.

Nie każdy jednak miał prawo do tych pieniędzy. System przewiduje bowiem określone kryteria, a osoby niespełniające warunków muszą liczyć się ze zwrotem świadczenia. Największe ryzyko dotyczy seniorów, którzy pobierają wcześniejsze emerytury i dodatkowo pracują zawodowo.

Limity dorabiania do emerytury

Od 1 września 2025 r. obowiązują nowe limity dorabiania dla osób, które nie osiągnęły powszechnego wieku emerytalnego. Wynoszą one:

* 6 124,10 zł brutto – przekroczenie tej kwoty powoduje zmniejszenie świadczenia,

* 11 373,30 zł brutto – przekroczenie tego progu skutkuje całkowitym zawieszeniem świadczenia.

W praktyce oznacza to, że seniorzy, którzy osiągnęli przychody powyżej 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia, nie tylko tracą prawo do dalszych wypłat, ale również muszą zwrócić 14. emeryturę.

ZUS: kontrola i obowiązek zwrotu

„Jeżeli w wyniku rozliczenia świadczenia okaże się, że na 31 sierpnia świadczenie podlegało zawieszeniu z uwagi na przekroczenie 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia, 14. emerytura podlega zwrotowi” – przekazuje ZUS, cytowany przez serwis Interia.

Ważne jest także to, że ZUS bada sytuację na dzień 31 sierpnia, a więc jeszcze według starych limitów, które obowiązywały od 1 czerwca do 31 sierpnia. W tym okresie były one wyższe i wynosiły:

* 6 273 zł brutto,

* 11 651 zł brutto.Dla wielu seniorów różnica ta może okazać się kluczowa – to właśnie od niej zależy, czy będą musieli zwrócić dodatkowe pieniądze.

Kto musi oddać świadczenie?

Najbardziej narażeni na zwrot są seniorzy pobierający wcześniejsze emerytury i aktywnie pracujący. Jeśli ich wynagrodzenie przekroczyło ustawowy próg, muszą liczyć się z tym, że ZUS zażąda zwrotu dodatkowych 1838 zł. Warto pamiętać, że weryfikacja odbywa się w określonych terminach, dlatego wielu seniorów dopiero po otrzymaniu przelewu dowie się, że świadczenie zostanie odebrane.

Zbigniew Derdziuk, prezes ZUS, Karpacz 2025

14. EMERYTURA
ZUS
EMERYTURA