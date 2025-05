TLP apeluje do Tuska: Unia Europejska dobija polskich przewoźników. Czy polska prezydencja powstrzyma zmiany?

Kiedy dokładnie wystąpią utrudnienia?

W związku z koniecznością przeprowadzenia prac serwisowych, 9 maja od godziny 20:00 do godziny 00:00 wystąpią ograniczenia w dostępie do portalu PUE/eZUS i wszystkich jego funkcji. Przerwa techniczna obejmie zatem czterogodzinny okres wieczorny, co może utrudnić załatwianie spraw przez internet osobom, które planowały skorzystać z platformy w tym czasie.

Co nie będzie działać?

Podczas czterogodzinnej przerwy niedostępne będą wszystkie funkcje portalu PUE/eZUS. Oznacza to, że nie będzie można:

przeglądać danych zgromadzonych w ZUS

przekazywać dokumentów ubezpieczeniowych

składać wniosków online

komunikować się z ZUS przez platformę

umawiać wizyt w placówkach

Alternatywne rozwiązania podczas przerwy

Mimo utrudnień w dostępie do portalu PUE/eZUS, klienci ZUS będą mieli do dyspozycji pewne alternatywy:

Aplikacja mobilna mZUS - osoby indywidualne mogą korzystać z aplikacji mobilnej ZUS, która będzie działać pomimo przerwy w funkcjonowaniu portalu.

Aplikacja mZUS dla lekarza - ZUS zapewnia, że "w tym czasie możliwe będzie wystawianie e-ZLA za pośrednictwem Aplikacji mZUS dla lekarza - ZUS - jeśli lekarz ma zainstalowaną aplikację i jest ona sparowana z kontem PUE/eZUS".

Czym jest PUE ZUS?

PUE ZUS to Platforma Usług Elektronicznych ZUS. Jest to narzędzie pozwalające na dostęp do usług świadczonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jednym z jego elementów jest portal PUE, dzięki któremu można załatwić większość spraw przez internet.

Z platformy mogą korzystać osoby, które:

ukończyły 13 lat

założyły konto PUE

potwierdziły swoją tożsamość

Jakie sprawy można załatwić przez PUE/eZUS?

Portal PUE/eZUS umożliwia załatwienie wielu spraw bez konieczności osobistej wizyty w placówce ZUS. Za pośrednictwem PUE klient ZUS może:

przejrzeć dane zgromadzone w ZUS

przekazać dokumenty ubezpieczeniowe

składać wnioski i otrzymywać na nie odpowiedzi

zadawać pytania i otrzymywać odpowiedzi z ZUS

umawiać się na wizyty w jednostce ZUS

Jak przygotować się do przerwy w działaniu PUE/eZUS?

Aby uniknąć problemów związanych z planowaną przerwą techniczną, warto:

Załatwić pilne sprawy przed godziną 20:00 w czwartek 9 maja Zainstalować aplikację mobilną mZUS, jeśli potrzebujemy dostępu do usług ZUS podczas przerwy Zaplanować załatwianie niespiesznych spraw na dzień następny W przypadku lekarzy - upewnić się, że aplikacja mZUS dla lekarza jest zainstalowana i sparowana z kontem PUE/eZUS

Co warto wiedzieć przed przerwą techniczną?

Przerwa w działaniu portalu PUE/eZUS 9 maja 2025 roku potrwa 4 godziny (od 20:00 do 00:00) i obejmie wszystkie funkcje platformy. W tym czasie zaleca się korzystanie z aplikacji mobilnej mZUS lub przełożenie załatwiania spraw na inny termin. Warto pamiętać, że przerwy techniczne są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania systemu i zwiększają bezpieczeństwo oraz jakość usług świadczonych przez ZUS.

