Od listopada 2024 roku mikroprzedsiębiorcy mogą skorzystać z "wakacji od ZUS", czyli zwolnienia z opłacenia składek w jednym wybranym miesiącu roku kalendarzowego.

ZUS otrzymał już blisko 3 miliony wniosków o "wakacje od ZUS", a największe zainteresowanie odnotowano tuż po starcie programu.

Dzięki uldze płatnicy uzyskali zwolnienie ze składek na łączną kwotę niemal 3,76 miliarda złotych.

Wnioski o "wakacje od ZUS" składa się elektronicznie przez PUE/eZUS, a ZUS rozpatruje je automatycznie, informując o statusie na koncie płatnika.

Od momentu wprowadzenia tzw. wakacji od ZUS, firmy złożyły już niemal 3 miliony wniosków o tę ulgę. Największe zainteresowanie odnotowano tuż po starcie programu. Jak wyglądało zainteresowanie ulgą w kolejnych miesiącach?

Wakacje od ZUS – co to takiego?

Wraz z początkiem listopada 2024 roku zaczęły obowiązywać tzw. wakacje od ZUS. Od ponad roku mikroprzedsiębiorcy wpisani do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz komornicy sądowi mają możliwość skorzystania ze zwolnienia z opłacenia składek w jednym wybranym przez siebie miesiącu w każdym roku kalendarzowym. Chodzi o składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne: emerytalne, rentowe i wypadkowe, na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy oraz na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe.

Wniosek o wakacje od ZUS przedsiębiorca lub jego pełnomocnik może złożyć jedynie drogą elektroniczną na PUE/eZUS – wyłącznie z konta płatnika na miesiąc przed miesiącem, za który chce być zwolniony. W praktyce oznaczało to, że przedsiębiorcy zainteresowani skorzystaniem z ulgi jeszcze w 2025 roku musieli złożyć wniosek do końca listopada. Z danych ZUS wynika, że wpłynęło ponad 366 tys. wniosków o wakacje składkowe za grudzień.

Zainteresowanie ulgą w 2026 roku

Jak wygląda zainteresowanie ulgą w 2026 roku? Z informacji przekazanych przez ZUS wynika, że przedsiębiorcy złożyli blisko 134 tys. wniosków o wakacje od ZUS za styczeń br. Od czasu wprowadzenia ulgi, czyli od listopada 2024 roku ZUS otrzymał w sumie 2,9 mln wniosków.

ZUS informował wcześniej, że najwięcej płatników (prawie 1,3 mln) skorzystało ze zwolnienia za grudzień 2024 roku, czyli na samym początku funkcjonowania wakacji od ZUS. – Łącznie płatnicy uzyskali zwolnienie ze składek w wysokości niemal 3 mld 760 mln zł – informuje ZUS.

Instytucja przypomina, że wnioski o wakacje od ZUS rozpatruje automatycznie. – Wszelkie informacje w tej sprawie znajdują się na koncie płatnika na PUE/eZUS. Dodatkowo informację o tym, że pojawiła się nowa wiadomość na ten temat, wyślemy na adres e-mail lub numer telefonu, który przedsiębiorca podał na swoim koncie na PUE/eZUS. Jeśli przedsiębiorca zostanie częściowo zwolniony z ulgi lub jej nie otrzyma, wydamy w tej sprawie decyzję i przekażemy ją na konto płatnika na PUE/eZUS – informuje ZUS.

Zbigniew Derdziuk, prezes ZUS, Karpacz 2025