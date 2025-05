Pensje Polaków w górę, ale podwyżki emerytur w dół. Jak to możliwe?

Czy czeka nas rewolucja w sposobie rozliczania składek ZUS? Zgodnie z informacjami opublikowanymi przez "Rzeczpospolitą", Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma przejąć od pracodawców obowiązek rozliczania składek. Inicjatywa ta, popierana przez Rafała Brzoskę, ma na celu uproszczenie i usprawnienie całego procesu.

Wiceprezes ZUS, Paweł Jaroszek, wyjaśnił w rozmowie z "Rzeczpospolitą", jak ma wyglądać nowy system. "Oznacza to, że ZUS na podstawie danych, które pozyska od przedsiębiorców, dokonywałby za nich pełnego rozliczenia". ZUS już teraz dysponuje częścią niezbędnych informacji, ale "część danych będzie musiał pozyskać z Krajowej Administracji Skarbowej".

Oznacza to, że przedsiębiorcy nie będą już musieli samodzielnie obliczać i rozliczać składek. Zamiast tego, ZUS, na podstawie posiadanych danych i informacji uzyskanych z KAS, przygotuje gotowe rozliczenie.

Co z korektami i błędami?

Co w sytuacji, gdy przedsiębiorca nie zgadza się z wyliczeniami ZUS? Paweł Jaroszek uspokaja: "Płatnik otrzymywałby plik z rozliczeniem i musiałby powiedzieć, czy zgadza się z zaproponowaną do zapłaty kwotą. A jeżeli nie, to miałby możliwość ją skorygować, ale też w obrębie systemu rozliczeń, bez konieczności wizyty w ZUS i bez wezwań".

Nowy system ma więc uwzględniać możliwość korekt i poprawek, a cały proces ma być prosty i intuicyjny, bez konieczności osobistych wizyt w ZUS.

Jednym z głównych celów wprowadzenia nowego systemu jest ograniczenie liczby błędów w rozliczeniach. "W ten sposób Zakład chciałby ograniczyć błędy w rozliczeniach. Bierze też pod uwagę powiązanie tego rozwiązania z płatnościami mobilnymi" - czytamy w "Rzeczpospolitej".

Dodatkowo, ZUS planuje powiązać nowy system z płatnościami mobilnymi, co ma jeszcze bardziej ułatwić i przyspieszyć proces płatności składek.

Rozliczanie składki zdrowotnej

Nowy system ma obejmować również rozliczanie składki na ubezpieczenie zdrowotne. Paweł Jaroszek wyjaśnił, że "Rozliczana byłaby także składka na ubezpieczenie zdrowotne. W przypadku średnich i dużych płatników podawaliby oni w pliku JPU dane do ustalenia składek zarówno społecznych, jak i zdrowotnej. A w przypadku małych podmiotów, w głównej mierze samozatrudnionych, chcielibyśmy zwiększyć zakres pomocy".

Oznacza to, że zarówno składki społeczne, jak i zdrowotne będą rozliczane przez ZUS, a przedsiębiorcy będą musieli jedynie dostarczyć niezbędne dane.

Uproszczenia dla małych firm i samozatrudnionych

Szczególne uproszczenia przewidziano dla małych firm i samozatrudnionych. Paweł Jaroszek wyjaśnił, że "jeśli ustalenie prawa do ulg w opłacaniu składek warunkuje wysokość uzyskanego przychodu, to płatnicy musieliby wprowadzić w naszej aplikacji lub np. w mObywatelu jedynie kwotę tego przychodu, a ZUS by im naliczył pełną należność zarówno z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, jak i zdrowotne".

Dzięki temu, samozatrudnieni będą mogli w prosty sposób, za pomocą aplikacji mobilnej lub mObywatela, wprowadzić kwotę swojego przychodu, a ZUS automatycznie naliczy należne składki, uwzględniając przysługujące im ulgi.

Na razie nie podano konkretnej daty wprowadzenia nowego systemu. Projekt jest w fazie przygotowań i wymaga jeszcze dopracowania wielu szczegółów. Jednak, biorąc pod uwagę zaangażowanie Rafała Brzoski i determinację ZUS, można się spodziewać, że zmiany zostaną wprowadzone w najbliższej przyszłości.

Przejęcie rozliczania składek przez ZUS to potencjalna rewolucja dla przedsiębiorców. Oznacza to przede wszystkim:

Uproszczenie procesu rozliczeń: Przedsiębiorcy nie będą już musieli samodzielnie obliczać i rozliczać składek.

Ograniczenie błędów: ZUS, dysponując pełnymi danymi, ma zminimalizować ryzyko popełnienia błędów w rozliczeniach.

Oszczędność czasu: Przedsiębiorcy zaoszczędzą czas, który dotychczas poświęcali na rozliczanie składek.

Większą wygodę: Możliwość korekt online i powiązanie z płatnościami mobilnymi zwiększą wygodę korzystania z systemu.

Uproszczenia dla małych firm i samozatrudnionych: Specjalne uproszczenia dla małych firm i samozatrudnionych, takie jak możliwość wprowadzenia danych przez aplikację mobilną, ułatwią im rozliczanie składek.