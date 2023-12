Korekta dokumentów rozliczeniowych tylko do końca grudnia 2023

Jeśli jesteśmy płatnikami składek (pracodawcy i samozatrudnieni), musimy przekazywać odpowiednie wpłaty do ZUS – przypomina serwis biznes.interia.pl. W przypadku, gdy płatnik popełnił błąd, może dokonać korekty, najczęściej są to błędy w zapisie kwot konkretnych składek. ZUS przypomina, że płatnicy składek mają już mało czasu na dokonanie zmian w dokumentach rozliczeniowych. Ostateczny termin na dokonanie takich korekt to koniec grudnia 2023 roku. Dotyczy to dokumentów złożonych za okres od stycznia 1999 roku do grudnia 2021 roku. Jak mówi cytowana przez biznes.interia.pl Iwona Kowalska-Matis, dolnośląska rzeczniczka ZUS - Po tej dacie my już nie przyjmiemy korekt dokumentów rozliczeniowych za ten okres, ponieważ nie będzie już możliwa zmiana stanu rozliczenia na koncie płatnika składek Gdy termin minie, a my wykryjemy w tych dokumentach błędy, konieczne może być stawienie się przed sądem. Wszystko dlatego, że po upłynięciu terminu korektę przeprowadzić można tylko na podstawie prawomocnego wyroku sądu lub prawomocnej decyzji ZUS.

Na korektę tych dokumentów mamy więcej czasu

Niektóre dokumenty możemy poprawiać przez następne lata. Jest tak na przykład w przypadku dokumentów rozliczeniowych ZUS DRA, ZUS RCA, ZUS RSA złożonych za okres od stycznia 2022 roku. W ich wypadku korekty można dokonać w ciągu 5 lat od terminu płatności.

Jak dokonać korekty dokumentów?

Korekty dokumentów można dokonać w programie Płatnik lub e-Płatnik. Dostęp do nich znajdziemy na platformie PUE ZUS. Płatnicy, którzy rozliczają składki dla do maksymalnie 5 osób, mogą korekty dokonać w formie papierowej.

W sprawdzaniu prawidłowości deklaracji pomóc może Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Płatnicy składek mogą uzyskać pomoc telefoniczną w Centrum Obsługi Telefonicznej (COT) - tel. 22 560-16-00. Pomoc świadczona jest także przez internet w ramach e-wizyty i spotkania w placówce ZUS.

QUIZ SUPERBIZNES. 10 pytań z ekonomii. Nawet dziecko powinno to wiedzieć Pytanie 1 z 10 Co to jest pieniądz? towar usługa środek płatniczy Dalej